السعودية.. إصابة 53 شخصًا في حادث تصادم مروع لـ 3 حافلات

أعلنت السلطات في السعودية، عن إصابة 53 شخصًا في حادث تصادم لـ3 حافلات على طريق الدائري الثالث بمنطقة مكة المكرمة.

بلاغ بالحادث

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، تلقت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في الساعة 5:55 من مساء أمس السبت، بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم لـ 3 حافلات عمال في الدائري الثالث، ما أسفر عن عدد من الإصابات.

وفور تلقي البلاغ، تم توجيه 7 فرق إسعافية من هيئة الهلال الأحمر، وعند وصول أول فرقة للموقع، تبين وجود 53 إصابة طفيفة؛ وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين.

ونقلت 29 إصابة عن طريق فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، و19 إصابة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، و8 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، كما نقلت إصابتان إلى مستشفى الملك فيصل بالششة، وتم إسعاف 24 إصابة في موقعها بعد أن رفضوا النقل.

توخي الحذر في الطريق

وأهابت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة بالجميع توخي الحذر، واتباع الإرشادات اللازمة للطرق من أجل السلامة والأمان للجميع.