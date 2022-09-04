عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فترة هدوء.. إسلام عنان يكشف حقيقة وجود متحور جديد لفيروس كورونا| فيديو

الدكتور إسلام عنان
الدكتور إسلام عنان

كشف الدكتور إسلام عنان ، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأدوية ، عن حقيقية وجود متحور جديد لفيروس كورونا، قائلا : إن تصريحات وكالة الدواء الأوروبية مجرد تحذير، وليس تأكيدا على وجود متحور جديد .

وأضاف الدكتور إسلام عنان ، خلال استضافته في برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، إن تحور فيروس كورونا يحدث عن طريق الانتشار ، مردفا : " كل لما يزيد الانتشار يزيد فرصة وجود متحور جديد وهو المتوقع في الخريف " .

وتابع " عنان " ، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا قلت بنسبة 16 % على مستوى العالم ، وتراجعت اعداد الوفيات بنسبة 13 % ، منوها :" الشرق الأوسط 37 % نسبة حالات أقل بفيروس كورونا خلال الأسبوع الراهن و 35 % تناقص في أعداد الوفيات".

انتشار فيروس كورونا 

وأردف " عنان " : الفترة الحالية فترة هدوء في نسبة انتشار  فيروس كورونا  ، وبعد الهدوء ينشط الفيروس مرة أخرى كباي أو فرعيا .

ونوه ، أن التطعيمات قللت من نسبة المرضة في المستشفيات بالموجة الماضية ، والتي وصلت لـ 2% فقط نسبة الإشغالات في المستشفيات . 

الدكتور إسلام عنان كورونا فيروس كورونا توك شو انتشار فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كله إلا قطع العيش يا كابتن خطيب.. كيف تطور الخلاف بين رضا عبد العال ورئيس الأهلي؟

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 4-9-2022

تعرف على أسعار السجائر وأنواعها بعد الزيادة الجديدة

نيرة جديدة في المنوفية| أحمد أطلق النار على أماني لرفضها الزواج منه (القصة الكاملة)

سواريش يكشف 5 نقاط عن الأهلي وأزمة تهديده للناشئين وهجومه على الخطيب

شوبير يصدم عشاق الزمالك بشأن صفقة لاعب فيوتشر

ركب الصاروخ.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الأحد 4-9-2022

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنى 30 كيلو من وزنها ؟

ترشيحاتنا

وزير المالية يعلن القواعد التنفيذية لـ التعريفة الجمركية المخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية

أحدث أسعار نيسان سنترا فى السوق المصري

تمس حياة الإنسان.. محيي الدين: أولوية مؤتمر المناخ لملفات الغذاء والمياه والطاقة

شاهد| الفيضانات تغرق مطار الخرطوم.. توقف الرحلات الجوية بمطار الخرطوم

نصب على مواطنين فى 41 مليون جنيه.. القبض على مستريح الأحذية بالإسكندرية

غير المدرسة.. شوبير يكشف موعد الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنى 30 كيلو من وزنها ؟

بعد شائعات ظهورها مع ابنتها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

بعد نيرة وسلمى.. أول صورة لـ أماني طالبة المنوفية

كندة علوش تفاجئ عمرو يوسف بطلب على السجادة الحمراء

فيديو

بسبب إليسا.. الملحن زياد برجي يقع في ورطة بعد طرح أغنية أنا وبس

يتابعها ويعجب بإطلالتها.. دينا أيمن تكشف حقيقة خطوبتها لـ أبوهشيمة |فيديوجراف

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ