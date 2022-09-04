فترة هدوء.. إسلام عنان يكشف حقيقة وجود متحور جديد لفيروس كورونا| فيديو

كشف الدكتور إسلام عنان ، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأدوية ، عن حقيقية وجود متحور جديد لفيروس كورونا، قائلا : إن تصريحات وكالة الدواء الأوروبية مجرد تحذير، وليس تأكيدا على وجود متحور جديد .

وأضاف الدكتور إسلام عنان ، خلال استضافته في برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، إن تحور فيروس كورونا يحدث عن طريق الانتشار ، مردفا : " كل لما يزيد الانتشار يزيد فرصة وجود متحور جديد وهو المتوقع في الخريف " .

وتابع " عنان " ، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا قلت بنسبة 16 % على مستوى العالم ، وتراجعت اعداد الوفيات بنسبة 13 % ، منوها :" الشرق الأوسط 37 % نسبة حالات أقل بفيروس كورونا خلال الأسبوع الراهن و 35 % تناقص في أعداد الوفيات".

انتشار فيروس كورونا

وأردف " عنان " : الفترة الحالية فترة هدوء في نسبة انتشار فيروس كورونا ، وبعد الهدوء ينشط الفيروس مرة أخرى كباي أو فرعيا .

ونوه ، أن التطعيمات قللت من نسبة المرضة في المستشفيات بالموجة الماضية ، والتي وصلت لـ 2% فقط نسبة الإشغالات في المستشفيات .