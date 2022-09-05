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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيقاف وشيك للخدمة.. تحذير عاجل من واتساب WhatsApp لمستخدمي هذه الهواتف

تحذير عاجل من واتساب
تحذير عاجل من واتساب WhatsApp لهؤلاء المستخدمين

حذر تطبيق الدردشة الأشهر في العالم WhatsApp واتساب، من أنه على وشك إيقاف الدعم عن عدد كبير من الهواتف القديمة، لأن أنظمة التشغيل الخاصة بهذه الهواتف لن تكون قادرة على استقبال وتشغيل الميزات والتحديثات التي يطلقها التطبيق. 

 

وحسب صحيفة The Sun البريطانية فإن هناك عددا من هواتف الآيفون والأندرويد التي سيتوقف عليها تطبيق واتساب في شهر أكتوبر المقبل، ولن تحصل هذه الهواتف على أى ميزات جديدة أو تحديثات أمنية أو تقنية من واتساب.                 

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ولن تحصل هواتف آيفون التي تعمل بأنظمة تشغيل iOS 10 و iOS 11 ، على أى دعم من واتساب، كما بإمكان الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS 12 أو نظام أحدث من تلقي الدعم والتحديثات.     

        

وسيحتاج مستخدمو هواتف أندرويد  إلى بدء تحديث البرنامج ، والترقية إلى 4.1 أو نظام تشغيل أحدث، حيث لن يدعم واتساب أيضا أى هاتف يدعم نظام تشغيل يعمل بأقل من أندرويد  4.1. 

 

وسيقوم واتساب فورا بوقف الدعم عن أى هاتف يعمل بنظام تشغيلي قديم بدءا من 24 أكتوبر القادم، وبدأ واتساب في إرسال تنبيهات لعدد كبير من المستخدمين الذين سيتوقف الدعم لديهم منهم هواتف آيفون  iPhone 5 و iPhone 5s . 

      

ولتحديث هواتف آيفون، يمكنك الانتقال إلى تطبيق "الإعدادات" ثم اضغط على "عام"، ثم "تحديث البرنامج" ومن المفترض أن يفي جهازك بالمتطلبات الجديدة.

 

وإذا كنت تستخدم هواتف أندرويد، فافتح "الإعدادات" وحدد “حول الهاتف”، ثم اضغط على "التحقق من وجود تحديثات" وإذا كان هناك تحديث متاح ، فسيظهر زر يقول "تحديث"، بعد تحديد "التثبيت الآن" أو "إعادة التشغيل" أو "تثبيت برنامج النظام". 

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