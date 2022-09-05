زيادة جديدة في أسعار بي واي دي F3 موديل 2023 .. تفاصيل

ارتفعت اسعار السيارة الصينية بي واي دي F3 موديل 2023، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المحلي، لتشهد هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة، زيادة سعرية قدرها 15 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 في مصر

بي واي دي F3 موديل 2023

تصل السرعة القصوى للسيارة بي واي دي F3 موديل 2023 إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 في مدة زمنية تستغرق 12.1 ثانية، بينما يصل متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

بي واي دي F3 موديل 2023

وتتمتع السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 بنوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال من 5 نقلات للفئة الاولى، بينما تأتي الفئة الثانية بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء، تعمل عبر محرك بقوة 108 حصانا، و145 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1500 سي سي، 4 سلندر.

بي واي دي F3 موديل 2023

وتحتوي السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 على عدة تجهيزات ومنها، مكيف للهواء، ووسائد هوائية AIRBAGS، وفرامل ABS و EBD، مع زجاج كهربائي، ونظام صوتي وترفيهي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، بالاضافة إلى عجلة قيادة باور، وقفل مركزي للابواب، مع جنوط رياضية قياسها 15 بوصة.

بي واي دي F3 موديل 2023

الأسعار الجديدة للسيارة بي واي دي F3 موديل 2023 في السوق المصري

الفئة الأولى مانيوال بي واي دي F3 موديل 2023 بسعر 290,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بي واي دي F3 موديل 2023 بسعر 325,000 جنيه.