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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي واي دي تطرح نسختها L3 موديل 2023 في مصر .. تفاصيل

بي واي دي  L3 موديل
بي واي دي  L3 موديل 2023

تتوافر السيارة بي واي دي L3 والتي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة بموديلات 2023، وذلك بعد أن كشف بعض موزعي العلامة التجارية الصينية داخل السوق المصري، عن توافر تلك النسخة محليًا تحت موديل 2023.

بي واي دي  L3 موديل 2023 

زودت السيارة بي واي دي L3 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصانا، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي CVT سداسي السرعات.

بي واي دي  L3 موديل 2023 

وتصل السرعة القصوى للسيارة بي واي دي  L3 إلى 170 كيلومتر في الساعة، بينما تأتي بقاعدة عجلات طولها 2615 مم، وبنسبة طول بلغت 4617 مم، وبعرض يبلغ 1716 مم، و 1480 مم للارتفاع، و 170 مم للخلوص الارضي.

بي واي دي  L3 موديل 2023 

وتعتمد السيارة بي واي دي  L3 على جنوط رياضية 15 بوصة، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وبرنامج التوزيع الالكتروني ABS، مع قفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية.

بي واي دي  L3 موديل 2023 

وتضم السيارة بي واي دي  L3 مكيف هواء، ومدخل AUX و USB، ونظام صوتي، ومكيف هواء، وعجلة قيادة باور، بالاضافة إلى بعض التجهيزات ومنها حساسات ركن، وشاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة، وفتحة سقف كهربائية.

 

أسعار السيارة بي واي دي  L3 موديل 2023 

 

وتقدم السيارة بي واي دي  L3 موديل 2023 بقيمة قدرها 275 الف جنيه.

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