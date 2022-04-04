سعر ومواصفات بي واي دي F3 موديل 2022 ..صور

تنتمي السيارة بي واي دي F3 موديل 2022 إلى فئة السيدان الشهيرة، وتقدم داخل السوق المصري للسيارات عبر فئتين من التجهيزات، حيث تضم باقة من التعزيزات الفنية، إلى جانب وسائل الحماية والأمان، وعناصر الرفاهية والتحكم ايضا.

بي واي دي F3 موديل 2022

تحتوي السيارة بي واي دي F3 موديل 2022 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS للمقاعد الأمامية، ومرايات جانبية كهربائية.

كما تضم السيارة بي واي دي F3 موديل 2022 مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي ومدخل AUX و USB، ومكيف هواء، وعجلة قيادة باور استيرنج.

بي واي دي F3 موديل 2022

وتأتي السيارة بي واي دي F3 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران 145 نيوتن/متر، متصل بنوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال خماسي السرعات والاخر اوتوماتيكي الاداء.

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة بي واي دي F3 موديل 2022 إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع امكانية التسارع والانطلاق من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 12.1 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كم.

بي واي دي F3 موديل 2022

أسعار السيارة بي واي دي F3 موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى مانيوال بي واي دي F3 موديل 2022 بقيمة قدرها 229,500 جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك بي واي دي F3 موديل 2022 بقيمة قدرها 259,500 جنيه.