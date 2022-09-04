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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد نهائي بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد تأهل منتخب الرجال

منتخب التنس
منتخب التنس

حقق منتخب مصر للرجال لتنس الطاولة، فوزا هامه جدا على المنتخب ساج العاج في دور نصف نهائي ببطولة إفريقيا المقامة حاليا في الجزائر خلال الفترة ما بين 3 وحتى 9 سبتمبر الجاري.

واستطاع منتخب تنس الطاولة للرجال تحقيق الفوز على ساحل العاج بنتيجة 3-0، وتأهل منتخب مصر للرجال الي دور النهائي لمنافسات الفرق في بطولة إفريقيا تنس الطاولة.

ومثل منتخب مصر في المباراة كل من محمد البيلي وعمر عصر وخالد عصر.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الجزائري بالمباراة النهائية غدا في تمام الساعة السادسة مساء.

وكان قد التقى المنتخبان في دور المجموعات بالأمس ونجح المنتخب المصري من الفوز على الجزائر بنتيجة 3-1.

وعلى صعيد منتخب السيدات تنس الطاولة، تقام مباراة النهائي غدا في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا ببطولة افريقيا لمنافسات الفرق.

وتضم قائمة منتخب مصر 5 لاعبين على صعيد الرجال ومثلهم على صعيد السيدات حيث يتكون منتخب الرجال من كل من عمر عصر وخالد عصر و محمد البيلي ومحمد شومان وأحمد علي صالح، فيما يضم منتخب السيدات كل من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبي والاء يحيى ويسرا حلمي.

ويترأس البعثة حسني فؤاد نائب رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وماجد عاشور المدير الفني للمنتخب، وعماد مصيلحي مدرب الرجال، وجيهان السيد مدربة للسيدات.

ويتواجد رفقة البعثة معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية من أجل حضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للعبة على هامش منافسات البطولة.

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