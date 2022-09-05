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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي: أنا مؤمن بأهمية مشاركة الشباب في حل أي مشكلة

أحمد حلمي
أحمد حلمي

عبّر الفنان أحمد حلمي، عن سعادته بالمشاركة في إطلاق قافلة "الشباب والمناخ".

 

وكتب حلمي، من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام” : الكلمة "تغير المناخ" بتتكرر كتير اليومين دول، وده لأنها مشكلة حقيقية وكبيرة محتاجة تحرك سريع مننا كلنا.. علشان أنا مؤمن بأهمية مشاركة الشباب في حل أي مشكلة وعمل تغيير حقيقي".

بحضور الفنان أحمد حلمي.. إطلاق مبادرة لتفاعل النشء والشباب مع قضايا المناخ

أحمد حلمي: تغير المناخ قضيتنا جميعا.. ولا بد من حلول مبتكرة لمواجهته

وتابع قائلاً: "تحمست جدًا إني أشارك في إطلاق قافلة "الشباب والمناخ" لأنها مبادرة بتأكد إن المناخ قضيتنا كلنا، وبتدّي للأطفال والشباب فرصة طرح حلول ممكن تغير شكل العالم دلوقتي وبكرة".

 

كما أضاف: "شكرًا للقائمين على المبادرة: وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ومنظمات الأمم المتحدة: يونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والفاو، والجهات الداعمة للقافلة: الوكالة الأمريكية للتنمية ومكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا.
 

يذكر أن أطلقت وزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، بالشراكة مع يونيسف والأمم المتحدة في مصر مبادرة جديدة تهدف إلى مشاركة الشباب في تناول قضايا تغير المناخ.

حضر الفاعلية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، نائباً عن الدكتورة، ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وإلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وجيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، والفنان أحمد حلمي، سفير يونيسف الإقليمي للنوايا الحسنة.

يقود قافلة "الشباب والمناخ"، وهي شاحنة تعمل بالغاز، فريق من الشباب للسفر عبر محافظات مصر ابتداءً من 5 سبتمبر 2022، وتشجع القافلة الشباب على المشاركة في مناقشة قضايا تغير المناخ، وطرح الحلول المبتكرة لها، استعداداً لقمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ.

الشباب والمناخ حلمي أحمد حلمى الفنان أحمد حلمى الأمم المتحدة للسكان

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