أحمد حلمي: أنا مؤمن بأهمية مشاركة الشباب في حل أي مشكلة

عبّر الفنان أحمد حلمي، عن سعادته بالمشاركة في إطلاق قافلة "الشباب والمناخ".
وكتب حلمي، من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام” : الكلمة "تغير المناخ" بتتكرر كتير اليومين دول، وده لأنها مشكلة حقيقية وكبيرة محتاجة تحرك سريع مننا كلنا.. علشان أنا مؤمن بأهمية مشاركة الشباب في حل أي مشكلة وعمل تغيير حقيقي".
وتابع قائلاً: "تحمست جدًا إني أشارك في إطلاق قافلة "الشباب والمناخ" لأنها مبادرة بتأكد إن المناخ قضيتنا كلنا، وبتدّي للأطفال والشباب فرصة طرح حلول ممكن تغير شكل العالم دلوقتي وبكرة".
كما أضاف: "شكرًا للقائمين على المبادرة: وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ومنظمات الأمم المتحدة: يونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والفاو، والجهات الداعمة للقافلة: الوكالة الأمريكية للتنمية ومكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا.
يذكر أن أطلقت وزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، بالشراكة مع يونيسف والأمم المتحدة في مصر مبادرة جديدة تهدف إلى مشاركة الشباب في تناول قضايا تغير المناخ.
حضر الفاعلية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، نائباً عن الدكتورة، ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وإلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وجيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، والفنان أحمد حلمي، سفير يونيسف الإقليمي للنوايا الحسنة.
يقود قافلة "الشباب والمناخ"، وهي شاحنة تعمل بالغاز، فريق من الشباب للسفر عبر محافظات مصر ابتداءً من 5 سبتمبر 2022، وتشجع القافلة الشباب على المشاركة في مناقشة قضايا تغير المناخ، وطرح الحلول المبتكرة لها، استعداداً لقمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ.