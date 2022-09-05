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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة دبلوماسي ومقتل 20 شخصا.. تفاصيل جديدة بشأن استهداف السفارة الروسية بكابل

صدى البلد

نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر قوله، إن التفجير الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل أسفر عن مقتل ما بين 15 إلى 20 شخصا، فضلا عن إصابات.

وبحسب المصدر، فإن الانفجار وقع عندما خرج دبلوماسي روسي ليعلن أسماء طالبي التأشيرة.

وحسب "روسيا اليوم"، ذكرت شهود عيان، أن أكثر من 20 شخصا لقوا حتفهم وأصيب آخرون بجروح.

تفاصيل الإصابات

فيما قالت وسائل إعلام أفغانية إن التفجير الانتحاري الذي وقع أمام بوابة السفارة الروسية في كابل أسفر عن سقوط ضحايا بينهم موظفون بالسفارة، فيما لم يصدر تأكيد رسمي بعد.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن دبلوماسيًا روسيًا وحارس أمن أصيبا في التفجير، ولم يتضح على الفور العدد الإجمالي للضحايا في الهجوم.

ووقع انفجار هائل بالقرب من السفارة الروسية فى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الاثنين.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أكدت أن الوضع في المنطقة معقد، فيما ذكرت الشرطة الأفغانية أن انتحاريًا هاجم إحدى بوابات السفارة الروسية.

ولفتت الشرطة الأفغانية إلى أن عناصر طالبان أطلقوا النار على المهاجم الانتحاري قرب السفارة الروسية.

وقال مولوي صابر قائد الشرطة في المنطقة التي وقع فيها الهجوم: “تعرف حراس السفارة الروسية (طالبان) على المهاجم الانتحاري قبل أن يصل إلى الهدف وأطلق النار عليه”.

وأوضح شهود عيان ان الانفجار أصاب الأشخاص الذين جاءوا للحصول على تأشيرات مما أدى لسقوط عدد كبير من الضحايا قد يتجاوز عددهم الـ 20 شخصا.

وأضافوا أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف في طريقها إلى مكان الحادث.

وجدير بالذكر أن روسيا من الدول القليلة التي احتفظت بسفارتها في كابول بعد سيطرة طالبان على البلاد منذ أكثر من عام. وعلى الرغم من أن موسكو لا تعترف رسميا بحكومة طالبان، إلا أنهم يجرون محادثات مع المسئولين بشأن اتفاق لتوريد البنزين والسلع الأخرى.

أفغانستان وسلسلة من التفجيرات

وفي وقت سابق، استهدف انفجار مسجدا في ولاية هرات الأفغانية. وذكرت صحيفة 'تولو نيوز' أن الانفجار وقع خلال صلاة الجمعة داخل المسجد.

وفي الشهر الماضي، وقع انفجار كبير في مسجد، نتج عنه مقتل 21 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30.

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