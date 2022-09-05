عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بناء وتأهيل جيل من الكوادر المصرية.. مبادرة لطلبة المدارس بجامعة مطروح

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح

أكد  الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح  أن الجامعة نظمت اختبارات مبادرة أشبال مصر الرقمية بالمعامل الإلكترونية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

انتهاء مهرجان الصيف بمشاركة 15 فرقة في مطروح

9 مدارس جديدة تدخل الخدمة.. مطروح تستعد للعام الدراسي الجديد

تعرف على إجراءات مطروح للحد من الحوادث بالطريق الإقليمي

جامعة مطروح تستعد للعام الدراسي الجديد

وأوضح الدكتور مصطفى النجار أن الاختبارات جاءت في إطار التعاون المثمر بين جامعة مطروح ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن الاختبارات أُجريت على نحو منظم وعلى فترتين، مع توفير الدعم الفني والإشراف الكامل من إدارة الجامعة، وذلك بحضور المهندس خالد إبراهيم مندوب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وأشار رئيس جامعة مطروح، إلى أن المبادرة تهدف إلى بناء وتأهيل جيل من  من طلبة المدارس في النواحي التكنولوجية والتقنية المختلفة؛ ليصبحوا نواة بناء وتأسيس مجتمع رقمي قادر على مواكبة المستقبل محليًا وعالميًا.

 

وأكدت الدكتورة نانسي الساخي مسئول المبادرة بالجامعة، أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على النهوض بالمستوى التعليمي والتكنولوجي للأجيال الجديدة، وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، موضحةً أنه تم اختبار 33 طالبًا وطالبة من الفئة العمرية للطلاب بالصف الأول الإعدادى وحتى الثاني الثانوي.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات جامعة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما|وهذا سعره مقابل الجنيه

خان الأمانة.. ممثلة تونسية شهيرة تتوعد مصوِّرًا بعد تسريب صورة عارية لها

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

مفاجأة الذهب.. تراجع المعدن الأصفر اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

رعب وفزع بين العملين| القصة الكاملة لنحر صاحب شركة سياحة داخل مكتبه بالغربية

حدث ليلا.. تسريب صورة عارية لفنانة شهيرة.. ضربة موجعة لكهربا من الأهلي.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل من جديد

تعدى عليها وقطع ملابسها.. حالات واتس الخادمة أشعلت نار الجاني| تفاصيل

مش قصتنا .. ضربة موجعة لـ كهربا من النادي الأهلي بسبب الزمالك

موضوعات متعلقة

بطول 100 كيلو.. الانتهاء من رصف وتهيئة شوارع داخلية في مطروح

ترشيحاتنا

وصول المتهم بقتل فتاة البراجيل إلى محكمة جنايات الجيزة

اختراق فيسبوك غدا.. تحذير شديد على السوشيال ميديا| ما القصة

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأثنين

رعب وفزع بين العملين| القصة الكاملة لنحر صاحب شركة سياحة داخل مكتبه بالغربية

تعليق جرىء من شوبير بعد انضمام طارق حامد للمنتخب

وزير الطيران يناقش مع اللجنة العليا للأمن والتسهيلات استعدادات مطاري القاهرة وشرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم .. أمينة خليل تروج لخط أزياء إنجي كيوان الرياضي| شاهد

شكلها مخيف.. صورة مسربة لـ نادين نجيم قبل التجميل تثير الجدل

جنون أسعار البيض.. هل يصل سعر الكرتونة إلى 120 جنيها مع دخول المدارس؟

ازاي تفطر بـ 3 جنيه.. طريقة عمل أكلة شهية بالبطاطس

فيديو

حلمي بكر يفتح النار على نجل حميد الشاعري: ابن مين ده

الأزهر ينتفض ضد تريند «الست مش ملزمة» ويرد بقوة على أزمة إرضاع الصغير| فيديوجراف

رسميا.. اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن عبدالحليم علام نقيبا للمحامين

تغازل الهضبة .. دينا الشربيني تغني برج الحوت لـ عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ