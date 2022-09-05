بناء وتأهيل جيل من الكوادر المصرية.. مبادرة لطلبة المدارس بجامعة مطروح

أكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح أن الجامعة نظمت اختبارات مبادرة أشبال مصر الرقمية بالمعامل الإلكترونية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار أن الاختبارات جاءت في إطار التعاون المثمر بين جامعة مطروح ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن الاختبارات أُجريت على نحو منظم وعلى فترتين، مع توفير الدعم الفني والإشراف الكامل من إدارة الجامعة، وذلك بحضور المهندس خالد إبراهيم مندوب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار رئيس جامعة مطروح، إلى أن المبادرة تهدف إلى بناء وتأهيل جيل من من طلبة المدارس في النواحي التكنولوجية والتقنية المختلفة؛ ليصبحوا نواة بناء وتأسيس مجتمع رقمي قادر على مواكبة المستقبل محليًا وعالميًا.

وأكدت الدكتورة نانسي الساخي مسئول المبادرة بالجامعة، أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على النهوض بالمستوى التعليمي والتكنولوجي للأجيال الجديدة، وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، موضحةً أنه تم اختبار 33 طالبًا وطالبة من الفئة العمرية للطلاب بالصف الأول الإعدادى وحتى الثاني الثانوي.