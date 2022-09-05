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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية في أسبوع.. هزة أرضية تضرب السعودية

هزة أرضية
هزة أرضية

أعلن المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية، طارق أبا الخيل، عن رصد هزة أرضية خفيفة جدا في منطقة الباحة، شعر بها بعض السكان، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

وقال أبا الخيل، في تصريح  لقناة "الإخبارية"، إن "الهزة الأرضية التي ضربت منطقة الباحة خفيفة جدا".

وأشار أبا الخيل إلى أنه "في العادة لا يتم الحديث عن هكذا نوع من الهزات الأرضية، لكن ولقربها من سطح الأرض وشعور السكان بها، تم الإعلان عنها".

وأوضح انها "كانت بقوة 1.95 درجة على مقياس ريختر وعمق 5 ونصف كيلو متر".

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السبب الرئيسي في الهزة

وذكر أن "المملكة السعودية على صفيحة تباعدية وليست تصادمية، لذلك نرى بأن الهزات الأرضية جميعها خفيفة".

وأضاف أن السبب الرئيسي في هذه الهزة هو الفالق الموجود في البحر الأحمر والذي سبب إجهاد على الصدوع في المنطقة، مما سبب هزه أرضية ضعيفة لا خطورة فيها"، مشيرا إلى أن المنطقة آمنة.

 

هزة أرضية يوم الأربعاء

وجدير الذكر أنه صباح يوم الأربعاء الماضي، أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أنها رصدت عند الساعة 9:34 بالتوقيت المحلي، هزة أرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر، بالقرب من محافظة سبت العلاية جنوب غرب الباحة.

وأضافت أنه جرى إرسال فريق فني متخصص لمعاينة المنطقة.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة طارق أبا الخيل في بيان، أن فريقاً متخصصاً توجه عقب حدوث الهزة إلى موقع الزلزال لجمع البيانات ومعرفة الأسباب، مبيناً أن الهزات أمر طبيعي يحدث دون سابق إنذار، ودرجاتها وقوتها تختلف، وما حدث في الباحة هزة أرضية طبيعية.

وأرجعت هيئة المساحة الجيولوجية، سبب حدوث الهزة الأرضية في منطقة الباحة يوم (الأربعاء) إلى تأثير قوى الشد بمنطقة وسط البحر الأحمر؛ والتي ينتج عنها إجهادات تكتونية تنتقل إلى القشرة الأرضية بالمناطق المجاورة للبحر الأحمر، مثل منطقة الباحة وغيرها.

وقال المتحدث باسم الهيئة طارق أبا الخيل، إن هذا التأثير يتسبب في إعادة تنشيط الفوالق المتواجدة بالقشرة الأرضية لتلك المناطق مسببة حدوث مثل هذه الهزة.

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