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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ولي عهد جديد.. ملخص أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل House of the Dragon

الحلقة الثالثة من
الحلقة الثالثة من House of the Dragon

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل House of the Dragon التي تأخر عرضها على عكس الأولى والثانية، وامتدت أحداثها على مدار ساعة كاملة، العديد من المشاحنات بين الملك فيسيريس وابنته رينيرا، بعد ولادة ابنه الأول “إيجون”. 

 

حدثت نقلة زمنية كبيرة في أحداث مسلسل House of the Dragon بعدما تزوج من أليسينت وأنجب منها طفلا، وحملت مرة أخرى لتمنح الملك الذرية التي طالما حلم بها ولكنه لم يحصل سوى على رينيرا ولية عهده التي يرفضها الجميع كونها أنثى. 

حاولت حاشية الملك ومساعده إقناعه باستبدال رينيرا واختيار إيجون وريثا وولي عهد له، لكن بعد انتكاسة الملك الفكرية واتجاهه للتراجع عن تمجيد ابنته، طرد هذه الفكرة من عقله بنهاية الحلقة. 

 

في الوقت نفسه تشعر رينيرا بالغضب لعلمها بمحاولة والدها استبدالها، وعاشت في عزلة كبيرة خلال السنوات الماضية بعد غياب عمها في حرب وسط البحار، وزواج صديقتها المقربة من والدها وولادة شقيق جديد لها يزاحمها على العرش. 

وظهر سبب جديد يزيد من حنق وغضب رينيرا، وهو تكالب العرسان وتزايد طلبات الزواج منها بعدما بلغت 17 عاما، منهم من يطمع في السلطة ومنهم من يحاول التقرب من الملك واستغلال مكانتها الاجتماعية، وعلى رأسهم أحد لوردات عائلة لانيستر. 

رفضت رينيرا كل محاولات والدها لتزويجها، وأثبتت له أنها ليست سيدة ضعيفة، وأقنعته زوجته بضرورة تركها تختار من يصلح ليكون زوجها المستقبلي حتى تنجب أطفالا وتقوي حقها في المطالبة بالعرش.

 

أيضا حاول الملك فيسيريس مساعدة شقيقه ديمون الذي كان على وشك خسارة الحرب وأرسل له سفن وجنود حربية ما زاد من حنق الأمير الغاضب وإنهال ضربا على بعثة الملك.

 

وقرر ديمون المغامرة بنفسه لإثبات جدارته، وذهب بمفرده إلى عدوه المحتمي بالكهوف ورفع راية الاستسلام حتى تمكن من خداعه واستدراجه ورجاله إلى الخارج، وإنهال عليهم بسيفه ومهارته القتالية حتى حصل على الدعم من جيشه وتمكن من قتل قائدهم وانتصر في النهاية. 

تذاع حلقات مسلسل House of the Dragon كل يوم أحد على منصة أمازون، وحققت الحلقات الأولى مشاهدات بالملايين وصلت إلى أرقام قياسية مشهودة. 

House of the Dragon مسلسل House of the Dragon الأمير الغاضب عائلة تارجيريان أمازون

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ولي عهد جديد.. ملخص أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل House of the Dragon

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