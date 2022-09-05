قبور على الطراز الأوروبي.. صورتان أثارتا الجدل على السوشيال ميديا|ما القصة؟

من المتعارف عليه بين البشر اهتمامهم بالمظاهر بشكل أكبر في المناسبات السعيدة دون التركيز بأي حال من الأحوال بنفس القدر من الاهتمام بالمظاهر في المناسبات الحزينة، مثل: الموت من فراق غالي أو عزيز عليهم، لكن منشور بعنوان: «قبور طراز أوروبي للباحثين عن التميز..أصبح متوفر الآن، ألف مبروك» أثار الجدل بشكل كبير لاختلافه عن المعتاد.

على مدار الساعات القليلة الماضية لاقت صورة رجل بجوار قبور معنونة بـ «قبور طراز أوروبي للباحثين عن التميز..أصبح متوفر الآن، ألف مبروك» جدلا كبيرا وحالة من السخرية والغضب بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق «فيسبوك-ميتا».

قبور طراز أوروبي للباحثين عن التميز..قصة صورتان أثارتا الجدل ومعلقين السوشيال:كانوا فرفوشين

وكان من بين تعليقات المتابعين على صورتين قبور معنونة بـ «قبور طراز أوروبي للباحثين عن التميز..أصبح متوفر الآن، ألف مبروك» نشرتهما صفحة «دمشق اليوم» سورية: «يعني شو لازم نقول بهيك مناسبة؟؟؟؟ الله يهنيكن بهالموتة وانشالله تابوت الدهر والعمر هههههههه»، «بديا بالطراز الروماني او الآثيني بلاقي عندك لا تكتر حكي اذا مافي لشوف جارك».

معلقة سورية متعجبة: بتشهي الواحد يموت !

أضاف متابعين للصفحة السورية أيضا: «خير القبور الدواثر ... بكفينا عذابنا على ذنوبنا كمان نتعذب عن القبر .. اللهم حسن الخاتمة»، «الله يعطيك العافية بلفعل بتشهي الواحد يموت»، «بس بلا اللون الاسود لأن بيغب على قلبو للمرحوم»، «يعني شو راح نقول لاهل الميت، اي مايبلا هالقبر الحلو يتهنا فيه»، «ادي يسوا درجه ممتازه سيد راسي، هاد دهبي شي مرتب».

قبور طراز أوروبي للباحثين عن التميز..قصة صورتان أثارتا الجدل ومعلقين السوشيال:كانوا فرفوشين

معلق سوري داعيا: ختم الله لنا بالحسنى

وتابع متابعين الصفحة بشأن «قبور طراز أوروبي للباحثين عن التميز..»: «عجبني رح احجز عليه وازا بححطولنا اضاءة عليه مع صورتنا ممتاز مشان يقولو الله يرحهم شو كانت فرفوشين»، «كمان القبور صار بدها طراز الأوربي، لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم»، «بدنا واحد فرش جلد وزوايا كروم وعليه سبيلر رياضي بمعيتك»، «صارت الفكاهة حتى في الموت إنا لله ، والله كأني أرى قول الله تعالى ({ ٱقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَهُمۡ فِی غَفۡلَةࣲ مُّعۡرِضُونَ، مَا یَأۡتِیهِم مِّن ذِكۡرࣲ مِّن رَّبِّهِم مُّحۡدَثٍ إِلَّا ٱسۡتَمَعُوهُ وَهُمۡ یَلۡعَبُونَ }، اللهم اوصلنا بك وأبعدنا عن الغفلة، فلنتذكر أن الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات،: ختم الله لنا بالحسنى».



قبور طراز أوروبي للباحثين عن التميز..قصة صورتان أثارتا الجدل ومعلقين السوشيال:كانوا فرفوشين

قبور طراز أوروبي للباحثين عن التميز..قصة صورتان أثارتا الجدل ومعلقين السوشيال:كانوا فرفوشين

قبور طراز أوروبي للباحثين عن التميز..قصة صورتان أثارتا الجدل ومعلقين السوشيال:كانوا فرفوشين



