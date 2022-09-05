عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبور على الطراز الأوروبي.. صورتان أثارتا الجدل على السوشيال ميديا|ما القصة؟

قبور طراز أوروبي
قبور طراز أوروبي للباحثين عن التميز..قصة صورتان أثارتا الجدل

من المتعارف عليه بين البشر اهتمامهم بالمظاهر بشكل أكبر في المناسبات السعيدة دون التركيز بأي حال من الأحوال بنفس القدر من الاهتمام بالمظاهر في المناسبات الحزينة، مثل: الموت من فراق غالي أو عزيز عليهم، لكن منشور بعنوان: «قبور طراز أوروبي للباحثين عن التميز..أصبح متوفر الآن، ألف مبروك» أثار الجدل بشكل كبير لاختلافه عن المعتاد. 

زيارة الأطفال للمقابر.. شاهد| معايشة روحانية لمدة 3 دقائق تجمع الأحياء بالأموات

تعرف على أماكن قبور الأنبياء .. 70 نبيا مدفون في الطواف

على مدار الساعات القليلة الماضية لاقت صورة رجل بجوار قبور معنونة بـ «قبور طراز أوروبي للباحثين عن التميز..أصبح متوفر الآن، ألف مبروك» جدلا كبيرا وحالة من السخرية والغضب بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق «فيسبوك-ميتا».

قبور طراز أوروبي للباحثين عن التميز..قصة صورتان أثارتا الجدل ومعلقين السوشيال:كانوا فرفوشين 

وكان من بين تعليقات المتابعين على صورتين قبور معنونة بـ «قبور طراز أوروبي للباحثين عن التميز..أصبح متوفر الآن، ألف مبروك» نشرتهما صفحة «دمشق اليوم» سورية: «يعني شو لازم نقول بهيك مناسبة؟؟؟؟ الله يهنيكن بهالموتة وانشالله تابوت الدهر والعمر هههههههه»، «بديا بالطراز الروماني او الآثيني بلاقي عندك لا تكتر حكي اذا مافي لشوف جارك».

معلقة سورية متعجبة: بتشهي الواحد يموت !

أضاف متابعين للصفحة السورية أيضا: «خير القبور الدواثر ... بكفينا عذابنا على ذنوبنا كمان نتعذب عن القبر .. اللهم حسن الخاتمة»، «الله يعطيك العافية بلفعل بتشهي الواحد يموت»، «بس بلا اللون الاسود لأن بيغب على قلبو للمرحوم»، «يعني شو راح نقول لاهل الميت، اي مايبلا هالقبر الحلو يتهنا فيه»، «ادي يسوا درجه ممتازه سيد راسي، هاد دهبي شي مرتب».

قبور طراز أوروبي للباحثين عن التميز..قصة صورتان أثارتا الجدل ومعلقين السوشيال:كانوا فرفوشين 

معلق سوري داعيا: ختم الله لنا بالحسنى

وتابع متابعين الصفحة بشأن «قبور طراز أوروبي للباحثين عن التميز..»: «عجبني رح احجز عليه وازا بححطولنا اضاءة عليه مع صورتنا ممتاز مشان يقولو الله يرحهم شو كانت فرفوشين»، «كمان القبور صار بدها طراز الأوربي، لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم»، «بدنا واحد فرش جلد وزوايا كروم وعليه سبيلر رياضي بمعيتك»، «صارت الفكاهة حتى في الموت إنا لله ، والله كأني أرى قول الله تعالى ({ ٱقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَهُمۡ فِی غَفۡلَةࣲ مُّعۡرِضُونَ، مَا یَأۡتِیهِم مِّن ذِكۡرࣲ مِّن رَّبِّهِم مُّحۡدَثٍ إِلَّا ٱسۡتَمَعُوهُ وَهُمۡ یَلۡعَبُونَ }، اللهم اوصلنا بك وأبعدنا عن الغفلة، فلنتذكر أن الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات،: ختم الله لنا بالحسنى». 
 

قبور طراز أوروبي للباحثين عن التميز..قصة صورتان أثارتا الجدل ومعلقين السوشيال:كانوا فرفوشين 

 

قبور طراز أوروبي للباحثين عن التميز..قصة صورتان أثارتا الجدل ومعلقين السوشيال:كانوا فرفوشين 
قبور طراز أوروبي للباحثين عن التميز..قصة صورتان أثارتا الجدل ومعلقين السوشيال:كانوا فرفوشين 


 

 

 

قبور طراز أوروبي للباحثين التميز الجدل المناسبات الحزينة ألف مبروك السخرية والغضب مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سوريا دمشق اليوم اخبار سوريا أخبارا المنوعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما| وهذا سعره مقابل الجنيه

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

مفاجأة الذهب.. تراجع المعدن الأصفر اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

وفاة مواطن أثناء صلاة الفجر في الغردقة.. هل يعد من حسن الخاتمة؟

توأمة مع فينورد.. تفاصيل معسكر الأهلي فى هولندا ودور سيد عبد الحفيظ

فتاة المنصورة.. هل ينجح فريد الديب في إنقاذ رقبة قاتل نيرة أشرف؟

نسي إنه نجم كبير عشاني.. كندة علوش تتغزل في زوجها مجددا

تفاقم أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا.. زلزال الركود يضرب القارة العجوز

زيادة أسعار السجائر .. رفع الرسوم 1.5 جنيه على كل علبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير .. دينا تثير الجدل بإطلالة جريئة | شاهد

دقيقة حدادًا على روح محسن علم الدين في مؤتمر ملتقى أولادنا .. صور

بعد شائعات طلاقها.. نسرين طافش بإطلالة جديدة تكشف خسارة وزنها |شاهد

حقيقة انفصالها عن أحمد خالد صالح.. شاهد هنادي مهنا وزوجها في 10 صور رومانسية

فيديو

لن تتخيل بعضهم.. أشقاء فنانين مصريين تعرفهم لأول مرة

وزير الدفاع يشهد تكريم أبطال القوات المسلحة أصحاب الإنجازات الرياضية محلياً ودولياً

بعد تسريب صورتها عارية .. من هي فاطمة بن سعيدان |فيديوجراف

مشاهير عانوا العقوق.. ابنتا شريف منير تهجران أمهما ونجل شريفة ماهر يضربها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ