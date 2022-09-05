ندوات توعوية بأسوان لترشيد استهلاك المياه وورش عمل لدعم قضايا المناخ

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة والتنسيق بين الجهات المعنية للتوسع فى تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات لتنفيذ المبادرات القومية التى تهدف لرفع الوعى بأبرز القضايا المجتمعية الحالية ومواجهة تحدياتها وعلى رأسها قضايا المناخ والمياه والبيئة حيث يأتى ذلك فى إطار حرصه لدعم قضايا التغيرات المناخية والمحافظة على موارد البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة " مصر 2030 " .

وكلف أشرف عطية بضرورة توفير أوجه الدعم وتحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة لضمان إنجاح هذه الفعاليات والإستفادة من آثارها الإيجابية لتبنى حزمة من السياسات والأساليب المناسبة لنشر التوعية وترسيخ المفاهيم والأهداف الإيجابية المتعلقة بقضايا الحفاظ على المياه وترشيد إستهلاكها ، وأيضاً المحافظة على البيئة والحد من التلوث بمختلف أنواعه .

محافظ أسوان يتابع تنظيم سلسلة من ندوات التوعية وورش العمل لدعم قضايا التغيرات المناخية والمحافظة على البيئة وترشيد إستهلاك المياه

ندوات توعوية بأسوان

ومن جانبها أكدت نجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان وبالتعاون مع الإتحاد النوعى للبيئة تم التجهيز والإستعداد لإنطلاق مجموعة من الندوات التوعية المجتمعية وورش العمل داخل عدد من المواقع الثقافية بمختلف المراكز والمدن ، مشيرة بأن ذلك يهدف إلى التوعية بعدد من المفاهيم والموضوعات العامة ومنها ( لن أسرف في إستخدام المياه – لن أسرف في إستخدام الطاقة – لن ألوث مياه النيل – لن أستهلك أكثر من حاجاتى – لن أحرق نفاياتى ) .

وفى نفس السياق واصلت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ سلسلة من ندوات التوعية وورش العمل ضمن المبادرة القومية لترشيد إستهلاك المياه بعنوان " كل نقطة تفرق " وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية بتكثيف التوعية بشكل مستمر فى الوحدات المحلية والمديريات الخدمية وداخل مراكز الشباب من خلال رفع الوعى بأهمية المياه فى حياتنا ، وشرح طرق الترشيد وكيفية إصلاح الأدوات الصحية بالمنزل بطريقة بسيطة .

ندوات توعوية بأسوان لترشيد إستهلاك المياه وورش عمل لدعم قضايا التغيرات المناخية

ندوات توعوية بأسوان

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين والمشاركين فى مسابقة هيبو وكانجارو للأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية والرياضيات بإجمالى 87 طالب وطالبة وذلك بقاعة مسرح وسينما الصداقة بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور محمود رمضان المدير التنفيذى لشركة إديو ميتر – مصر ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، ونجوى أحمد مدير عام الثقافة ، بالإضافة إلى مديرى الإدارات التعليمية والمدارس .