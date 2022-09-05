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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع فتاة صعقًا بالكهرباء في منزلها بأسيوط

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقيت فتاة مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بقرية العقال القبلي بمركز البداري في أسيوط وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البدارى المركزي.
تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد ورود بلاغ من مستشفى البداري المركزي بوصول " أميرة. ف. ح" 20 عاماً، جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي داخل منزلهما بقرية العقال القبلي.

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على الفور انتقل الى المستشفى ضباط المركز وبسؤال أهليتها أقروا تعرضها لصعق كهربائي داخل المنزل، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى البدارى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

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