مغذية ومشبعة.. طريقة عمل صينية الخضار المشوية مع الروزماري للرجيم

صينية الخضار المشوية مع الروزماري للرجيم، يتبع الكثير من الأشخاص الرجيم من أجل الحصول على قوام مثالي والتمتع بصحة جيدة بعيدا عن الأمراض التى تسببها السمنة وأبرزها أمراض القلب والسكر والضغط ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الذين يتبعون الرجيم يمكنك عمل صينية الخضار المشوية مع الروزماري للشيف عظيمة حمدي بطريقة سهلة وبيطة ومغذية ومشبعة .



المقادير لعمل صينية الخضار المشوية مع الروزماري للرجيم



- الباذنجان : 2 حبة (متوسط الحجم / مقطع شرائح طولية)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الكوسا : 3 حبات (مقطعة شرائح طولية)

- الفلفل الأصفر : 1 حبة (صغير الحجم / مقطع شرائح)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (صغير الحجم / مقطع شرائح)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الطماطم الكرزية : كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- روزماري : نصف ملعقة صغيرة (مجفف)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة



طريقة عمل صينية الخضار المشوية مع الروزماري للرجيم



ضعي الباذنجان والكوسا والفلفل الملون والبصل والطماطم في صينية مبطنة بورق الزبدة.

ادهني الخضار بالزيت والملح والفلفل والروزماري وحركي جيداً.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 200 درجة لمدة 25 دقيقة حتى تذبل الخضار مع التقليب من فترة لأخرى.

ضعي الخضار في طبق التقديم ووزعي عصير الليمون وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.