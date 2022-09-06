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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مؤمن زكريا على ظهوره مع إسعاد يونس.. شاهد

صدى البلد

علق مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، على ظهوره مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي". 

ونشر مؤمن زكريا  صورة له من الحلقة عبر حسابة عبر موقع إنستجرام، وعلق عليها: “الحمد لله”.

وحل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفا على  الفنانة اسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

 وشارك شيكابالا لاعب نادي الزمالك في فقرة بالبرنامج مع مؤمن زكريا، وقال مؤمن:" شيكابالا اخويا وهو من استقبلني في نادي الزمالك وقالي أنا في ضهرك لو فيه حاجة ونعم الأخ ".

مؤمن لعيب كبير 

ومن جانبه قال شيكابالا: "مؤمن لعيب كبير أوي، وهو محبوب من كل الناس سواء كانوا لاعبين او مدربين أو جماهير".

وتابع شيكابالا مازحا:" مؤمن زكريا طيب ودمه خفيف وكارثة ومكنش بيسيب حد في حاله".

الأهلى الزمالك النادي الأهلي نادي الزمالك برنامج صاحبة السعادة صاحبة السعادة شيكابالا

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