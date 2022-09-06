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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور كبير.. رئيسة تايوان تتعاطف مع الصين بسبب زلزال مقاطعة سيتشوان

زلزال
زلزال

أعربت رئيسة تايوان، تساي إنج ون، عن تعاطفها مع الصين وذلك إثر الزلزال المدمر الذي ضرب مقاطعة سيتشوان وأسفر عن وقوع ضحايا.

وقال المكتب الرئاسي إن رئيسة تايوان تساي إنج ون قدمت تعاطفها إلى الصين يوم الثلاثاء بعد الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيتشوان وأعربت عن تعازيها لمن لقوا حتفهم وأسرهم.

يأتي ذلك وسط توترات كبيرة في العلاقات بين الصين وتايوان، وذلك منذ الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، واعتراض الصين على الأمر.

وأعلنت الصين، أمس الإثنين، عن مصرع 46 شخصاً جراء زلزال مدمر بقوة 6.8 درجة وفق مقياس ريختر، ضرب جنوب غربي البلاد.

وحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، فإن "السلطات المحلية أكدت في إفادة صحفية أن 46 شخصًا لاقوا حتفهم في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد، جراء زلزال مدمر".

كما أوضحت السلطات الصينية أن أكثر من 50 شخصًا أصيبوا جراء الزلزال، فيما هناك 16 آخرون في عداد المفقودين.

وضرب الزلزال مقاطعة لودينج في المحافظة قرابة الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي لـ بكين.

من جانبه، وجه الرئيس الصيني، شي جين بينج، بتوفير جهود الإنقاذ الشاملة للتقليل من الضحايا، مشدداً على أن إنقاذ الأرواح يجب أن يكون المهمة الأساسية.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكي الرئيس الصينى زلزال مدمر تايوان

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