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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إستعداداً للعام الدراسي الجديد.. محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلا مدارس بالغردقة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ، معرض " أهلاً مدارس " بشارع النصر  بمدينة الغردقة لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى ٢٥ % ، للتخفيف عن المواطنين قبل بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ . 

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و من جانبه أكد المحافظ أن افتتاح هذا المعرض يأتي في إطار خطة الدولة للتخفيف عن أولياء الأمور ، وبناء علي توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بافتتاح معارض أهلاً مدارس بمختلف المحافظات لتوفير كافة احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة ، قبل بداية العام الدراسي الجديد . 

محافظ البحر الأحمر يشيد بالتنظيم الجيد وجودة المنتجات المعروضة

عقب الافتتاح قام المحافظ بجولة تفقدية للمعرض لمتابعة المستلزمات والأدوات المدرسية التي يتم توفيرها بالمعرض وأسعارها  ، موجهاً الشكر لجميع القائمين علي هذا المعرض ، مشيداً بالتنظيم الجيد وجودة المنتجات المعروضة  ، مؤكداً أنه سيتم افتتاح معارض مماثلة بمختلف مدن المحافظة. 

 

وفي ذات السياق حرص المحافظ علي سؤال بعض المواطنين المتواجدين لمعرفة رأيهم حول المعرض والمنتجات المقدمة ، حيث وجه المواطنين الشكر لسيادة المحافظ علي افتتاح هذا المعرض ، معربين عن سعادتهم بتوفير العديد من المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة ، كما أشادوا بجودة المنتجات المعروضة .

 

يذكر أن هذا المعرض الذي تم افتتاحه اليوم يستمر حتي نهاية شهر أكتوبر المقبل ، ويقام بالتعاون بين الإدارة العامة للإنتاج بالمحافظة ، الغرفة التجارية ، ومديرية التموين ، و يضم ٢٢ عارضا لمختلف الأدوات والمستلزمات الدراسية ، الحقائب المدرسية ، الملابس  ، الأحذية ، المنتجات الورقية  ، الأدوات البلاستيكية ، السلع الغذائية والمجمدات ، بأسعار مخفضة تبدأ من ١٥ % وتصل إلى ٢٥ % . 

البحر الأحمر مجلس الوزراء محافظ البحر الأحمر الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة الغردقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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