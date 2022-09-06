إستعداداً للعام الدراسي الجديد.. محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلا مدارس بالغردقة

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ، معرض " أهلاً مدارس " بشارع النصر بمدينة الغردقة لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى ٢٥ % ، للتخفيف عن المواطنين قبل بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ .

و من جانبه أكد المحافظ أن افتتاح هذا المعرض يأتي في إطار خطة الدولة للتخفيف عن أولياء الأمور ، وبناء علي توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بافتتاح معارض أهلاً مدارس بمختلف المحافظات لتوفير كافة احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة ، قبل بداية العام الدراسي الجديد .

محافظ البحر الأحمر يشيد بالتنظيم الجيد وجودة المنتجات المعروضة

عقب الافتتاح قام المحافظ بجولة تفقدية للمعرض لمتابعة المستلزمات والأدوات المدرسية التي يتم توفيرها بالمعرض وأسعارها ، موجهاً الشكر لجميع القائمين علي هذا المعرض ، مشيداً بالتنظيم الجيد وجودة المنتجات المعروضة ، مؤكداً أنه سيتم افتتاح معارض مماثلة بمختلف مدن المحافظة.

وفي ذات السياق حرص المحافظ علي سؤال بعض المواطنين المتواجدين لمعرفة رأيهم حول المعرض والمنتجات المقدمة ، حيث وجه المواطنين الشكر لسيادة المحافظ علي افتتاح هذا المعرض ، معربين عن سعادتهم بتوفير العديد من المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة ، كما أشادوا بجودة المنتجات المعروضة .

يذكر أن هذا المعرض الذي تم افتتاحه اليوم يستمر حتي نهاية شهر أكتوبر المقبل ، ويقام بالتعاون بين الإدارة العامة للإنتاج بالمحافظة ، الغرفة التجارية ، ومديرية التموين ، و يضم ٢٢ عارضا لمختلف الأدوات والمستلزمات الدراسية ، الحقائب المدرسية ، الملابس ، الأحذية ، المنتجات الورقية ، الأدوات البلاستيكية ، السلع الغذائية والمجمدات ، بأسعار مخفضة تبدأ من ١٥ % وتصل إلى ٢٥ % .