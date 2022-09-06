الاتحاد الإماراتية: أبوظبي تسعى إلى تطوير صناعة الفضاء

أكدت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن أبوظبي تسعى إلى تعزيز الجهود العالمية في توفير البيانات للمجتمع العلمي وتطوير صناعة الفضاء.

وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم، الثلاثاء، تحت عنوان "صناعة الفضاء..رؤية وهدف"، أن الارتقاء بواقع قطاع الفضاء المحلي، علميا واقتصاديا واستثماريا، يأتي امتدادا لرؤية القيادة الرشيدة بوضع القطاع في صدارة الأولويات ضمن مسيرة الخمسين، ودعما لإنجازات الإمارات وريادتها للمنطقة في مجال الفضاء، واستكمالا للمبادرات والبرامج والمشاريع الوطنية في هذا المجال.

وأشارت إلى أن حكومة الإمارات أطلقت مسحا اقتصاديا لدعم صناعة الفضاء الوطنية، كأداة مهمة في استكشاف مجالات جديدة تعزز صناعة واقتصاد الفضاء في الدولة، ومحرك مهم لاستشراف مستقبل القطاع وطبيعة المشاريع والمبادرات المطلوبة، ومحفز للمستثمرين للمشاركة في تنمية الصناعة محلياً في هذا القطاع، إلى جانب أهميتها في تعزيز مكانة الدولة في المنطقة والعالم، وصداراتها للمؤشرات بمجال صناعات الفضاء.