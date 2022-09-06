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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب كلمة السر| أبو جبل يتمنى الأهلي.. وأسباب فشل ضم محمد صبحي

أبو جبل
أبو جبل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجآت جديد في ملف حراسة المرمي بالنادي الأهلي، والتعاقد مع حارس جديد خلال الفترة المقبلة، لدعم هذا المركز.

 

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وقال «شوبير»، خلال برنامجه «مع شوبير»، الذي يذاع عبر «أون سبورت»: «كان في كلام من الأهلي مع محمد صبحي، حارس مرمى فاركو، خلال الفترة الماضية، في ظل فترة السماح، قبل تأكيد فريق فاركو تفعيل بند الشراء في عقده مع نادي الزمالك».

الخطيب سبب فشل ضم صبحي للأهلي 

وأكد حارس مرمى منتخب مصر الأسبق: «صبحي وافق على اللعب للأهلي، وطلب بعض الطلبات، والأهلي كان رده هنشوف ونبلغك، وبعد عرض الأمر بشكل نهائي، وكل شخص قال رأيه كان هناك رغبة في ضم حارس جديد، لكن محمود الخطيب تصدى لهذا الأمر، وجرى إغلاق الملف».

أبوجبل يتمنى اللعب في الأهلي 

ولفت نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، إلى أن محمد أبو جبل كان يتمنى الذهاب للنادي الأهلي، خلال الموسم المقبل، بعد رحيله عن الزمالك، وفشل انتقاله لنادي النصر السعودي.

وتابع أحمد شوبير: «أبو جبل انتقل للبنك الأهلي، لكن حدث أن هناك ناس محيطين بمحمد أبو جبل، تواصلوا مع إدارة الأهلي، لكن كان رد الأهلي أنهم يمتلكون أفضل حارس في أفريقيا، والحارس الأول بمصر».

وتوقع «شوبير» أن نادي البنك الأهلي سيكون قويا جدًا في الموسم المقبل، بعد أن أبرم العديد من الصفقات خلال الفترة الحالية، ويستعد بقوة للموسم الجديد.

وعن الصفقات الجديدة، قال حارس منتخب مصر الأسبق، إن إدارة الأهلي تسعى للتعاقد مع لاعب أجنبي سواء من داخل أفريقيا أو خارجها، وقد يصل للاعبين أجانب، بعد رحيل بدر بانون للدوري القطري، ولويس ميكيسوني للدوري السعودي.

وأوضح أحمد شوبير، أن الاهلي يضع تركيزه الكامل في التعاقد مع اللاعبين الأجانب، حتى لا يقع في نفس فخ الموسم المنتهي، بعد التعاقد مع صفقات لم تظهر بشكل جيد.

ونوه «شوبير» إلى أن الأهلي بصدد التعاقد مع مدرب أحمال كبير ضمن الجهاز الفني الجديد، الذي سيتولي المسئولية بداية من الموسم الجديد، بسبب الإصابات العضلية الكثيرة التي ضربت اللاعبين في الموسم المنصرم.

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