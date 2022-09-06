رئيس الوزراء: المرحلة الأولى من حياة كريمة تشمل 64 قرية بالفيوم

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم تنفيذ المرحلة الأولي من حياة كريمة بالفيوم فى مركزين، بإجمالي 64 قرية و600 تابع، مشيرا إلى أن أغلب المشروعات تسير طبقا للبرنامج الذمني.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته اليوم، على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالفيوم، أنه بنهاية ديسمبر القادم سيتم الإنتهاء من المرحلة الأولي، موضحا أنهم يمثلون ثلث قري المحافظة.

وتابع أنه سيتم البدء فى المرحلة الثانية إعتبارا من العام 2023، لافتا إلى أنه مع إنتهائها سيتم الوصول إلى 80% من قري المحافظة.