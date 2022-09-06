رئيس جامعة أسيوط يتابع استلام ملفات الطلاب المقبولين بـ"الأهلية"

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط متابعته المستمرة لكافة الإجراءات والمستجدات الخاصة بمراحل التنسيق وإعلان أسماء الطلاب المقبولين للالتحاق بالدراسة بجامعة أسيوط الأهلية والتي تم إعلانها على المنصات الرسمية لجامعة أسيوط الأهلية ، وما يتبع ذلك من فحص أوراق طلاب الشهادات المعادلة والأجنبية لقبول 10 % منهم من إجمالي العدد المقبول بكل كلية على حدا.



جاء ذلك خلال تفقده لمركز تسويق الخدمات الجامعية لمتابعة استلام المركز الملفات و المصاريف الدراسية من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المقبولين بجامعة أسيوط الأهلية ، و كذلك متابعة أعمال التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة و الشهادات الأجنبية من الراغبين للالتحاق بجامعة أسيوط الأهلية و المستمرة حتى 8 سبتمبر من الشهر الجاري ، والتي خصصته إدارة الجامعة بالمبنى الإداري بالدور الأرضي بجناح "د" لتقديم واستلام الملفات والأوراق المطلوبة ، وتحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب المقبولين للدراسة بالجامعة الأهلية، فضلاَ عن استقبال الطلاب المتقدمين للجامعة الأهلية للإجابة على استفساراتهم وتعريفهم بأهم المعلومات الخاصة ببرامج الدراسة بها، والذي يأتي انطلاقاَ من حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية والمساعدة لأبنائها وتيسيراَ على الطلاب والسادة أولياء الأمور.



كما وجه رئيس الجامعة على ضرورة توجه جميع الطلاب المقبولين بكليات جامعة أسيوط الأهلية لشئون الطلاب وتسليم الملفات ودفع المصاريف في أسرع وقت في موعد أقصاه الخميس 8 سبتمبر من الشهر الجاري مع العلم بأنه لن يتم قبول أي ملفات بعد ذلك الموعد، مشيراَ إلى الأوراق المطلوبة وتشمل " أصل استمارة الثانوية العامة، بطاقة الترشيح، شهادة الميلاد، نموذج 2 جند ونموذج 6 جند للذكور، صورة بطاقة الرقم القومي، و8 صور شخصية حديثة.