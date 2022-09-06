أخبار الفن: صوفينار تثير الجدل بزواج سري .. خناقة داعية شهير وطليقة أحمد الفيشاوي .. صدى البلد يحاور فرقة مزاهر الزار

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض ابرزها في السطور التالية .

رد الفنان محمد عطية عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام على متابع سأله عن مدي تعامل والدته مع أفكاره خاصة وانها محجبة.

وقال محمد عطية رداً على السؤال ده اللب بحاول اشرحه دايماً .. ان مفيش حد مطالب انه يتبع فكر اي شخص .. كل المطلوب منك ان تتقبل الشخص .. أمي متقبلاني رغم الخلاف الفكري بينا .. عقولنا مش زي بعض وماتراه مقنع يراه غيرك تافه .. فى النهاية التقبل هو أفضل حل للتعايش مع كل الاختلافات فى الكوكب .

وجهت الفنانة عفاف مصطفى اللوم والعتاب لكل من المنتج أحمد السبكي والمؤلف أحمد عبد الله بعد استبعادها من فريق عمل الجزء الثانى من مسلسل “رمضان كريم”.

وقالت عفاف مصطفى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "وكتبت عفاف مصطفى منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: كنت حاطة أمل كبير اشترك في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، لكن محصلش وأنا زعلانة ومحبطة، ليه كده يا حاج أحمد السبكي، ليه كده أستاذ أحمد عبد الله، تغيروا القصة اللي الناس حبتها.

نشرت الفنانة الاستعراضية صوفينار مقطع فيديو مع طفلة صغيرة وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثارت من خلالها حالة من الجدل الواسع.

وتسبب الفيديو الذى نشرته صوفينار فى حالة من الجدل بين متابعيها الذين تكهنوا بأنها ابنتها من زواج سرى خاصة أن هناك تشابه كبير بينهما .

حذرت الفنانة الشابة راندا عبد السلام الفتيات من المساكنة وأكدت أنها ضد تلك الفكرة تماما.

وقالت من خلال ستوري حسابها على انستجرام:" انا ضد المساكنة دي قمة الإهانة للبنت والطرف الخاسر فيها هي البنت.

أثار الفنان محمد عطية جدلا واسعا الساعات الماضية بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول المساكنة وهو زواج بدون أوراق فى لقائه الأخير ، وشن عدد من رجال الدين والإعلام هجوما كبيرا عليه.

وأثار محمد عطية الجدل مجددا فى أول تعليق له بعد تلقيه مجموعة من الأسئلة عبر خاصية ستوري، ونرصد فى السطور التالية أبرز تصريحات محمد عطية .

التقي موقع صدي البلد بالسيدة مديحة رئيس فرقة مزاهر الزار ، والتى تقدم فن الزار بشكل مختلف داخل إحدي الأماكن بمنطقة وسط البلد .

وكشف السيدة مديحة عم رحلة فرقة مزاهر الزار ، والتى بدأت منذ سنوات طويلة ، كما كشفت عن رأيها فى الصورة التى تقدمها الدراما المصرية عن شكل الزار .

وجهت الفنانة منى فاروق نصيحة لمتابعيها عبر خاصية ستورى بحسابها بتطبيق إنستجرام , ونشرت منى فاروق فيديو لمسجد وعلقت عليها :" الصلة خير من النوم".

احتفلت الممثلة العالمية جوردانا بروستر بزواجها من أحدى رجال الأعمال فى حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء.

ويعد هذا الزواج الثاني لـ جوردانا بروستر بعد أن انفصلت عن زوجها الأول عقب علاقة زوجية استمرت لمدة اقتربت من الـ 13 عاماً.

تراشق كل من الداعية مظهر شاهين وندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تبادلا المنشورات للرد على بعضهما.

بداية الأزمة :

بدأت الأزمة حين علقت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على منشور لـ مظهر شاهين والذى كتبه تعليقاً على تصريحات الفنان محمد عطية فيما يخص المساكنة، حيث انتقد تصريحات الأخير بشدة.

وهو ما دفع ندي الكامل للرد على الداعية مظهر شاهين قائلة : “الأرض ليس عليها سوى ثلاث رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام وليس 4200 دين كما تزعم الا إذا اعتبرت عبادة الفئران دين وهذا خبر وغباء”.

