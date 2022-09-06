مجلس التعاون الخليجي يطالب نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف للقيم الإسلامية والعربية

طالبت لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي - برئاسة المملكة العربية السعودية- منصة البث التلفزيوني Netflix "نتفليكس" بإزالة المحتوى المسيء للقيم الإسلامية والمجتمعية.

وفي بيان مشترك بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ولجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون تم التشديد على أنه في حالة استمرار انتهاك Netflix نتفليكس من نشر المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وقال البيان: “بالنظر إلى ما لوحظ في الفترة الأخيرة أن منصة نتفليكس تبث بعض المواد والمحتوى المرئي الذي يخالف ضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون ، وهو ما يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ، وبناءً عليه تم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى بما في ذلك المحتوى الموجه للأطفال والتأكيد على الالتزام باللوائح” .

وأكد البيان على "أن الجهات المعنية ستتابع التزام المنصة بالتوجيهات، وأنه في حالة استمرار بث المحتوى المخالف ، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ".

وجاء الطلب بعد أن لاحظ العديد أن Netflix نتفليكس تبث محتويات مخالفة ومواد مرئية تنتهك لائحة المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لـ Saudi Gazette

لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول #مجلس_التعاون برئاسة المملكة العربية السعودية تطالب منصة #نتفلكس "Netflix” بإزالة المحتوى المخالف



https://t.co/kTLlLyTHDG pic.twitter.com/5hilJdeSwL — مجلس التعاون (@GCCSG) September 6, 2022

ومؤخرا، طالبت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة العربية السعودية (GCAM) وكذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) من موقع الفيديو يوتيوب YouTube إزالة الإعلانات غير اللائقة والتى تحمل محتوى مخالف للقيم الإسلامية والمجتمعية، والتى كانت قد انتشرت على المنصة في الفترة الأخيرة.

وطلبت الهيئتان من يوتيوب إزالة هذه الإعلانات والامتثال للوائح ؛ حيث سيتم وضعها تحت المتابعة المستمرة، ولوحتا بأنه إذا استمر بث المحتوى المخالف "فسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون الاتصالات وقانون الاعلام المرئي والمسموع".