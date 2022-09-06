انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من سلسلة "الأمن السيبراني والابتكار" في دبي

انطلقت اليوم، فعاليات النسخة الثالثة من سلسلة فعاليات "الأمن السيبراني والابتكار" في دبي والتي تستمر إلى 8 سبتمبر الجاري بهدف مناقشة أبرز التحديات وأفضل الممارسات والاستراتيجيات الفعالة لإنشاء مجتمع آمن عبر الإنترنت، برعاية مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

و بحسب وكالة انباء الامارات “وام” يشارك في المنتدى الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني، وسلطان العويس رئيس الشؤون الرقمية بوزارة شؤون مجلس الوزراء، و أوليسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن السيبراني في هواوي بدولة الإمارات، و جاكوب ماثيو، رئيس قسم تقنية المعلومات بحكومة أبوظبي، وعدد من أبرر خبراء الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

ويتضمن المنتدى جلسات عمل بمشاركة 35 خبيراً في قطاع الأمن السيبراني وحضور أكثر من مائتي من المهتمين بالاقتصاد الرقمي، يسلطون خلالها الضوء خلال 25 جلسة على آخر الابتكارات ومناقشة الإجراءات التي تتخذها المؤسسات الحكومية والخاصة لصد الهجمات الإلكترونية، كما تتضمن المناقشات سبل تطوير البنى التحتية المعلوماتية وتوسيع نطاقها وتحسينها في عالم الإنترنت دائم التطور.

وأوضح دكتور محمد أرحمه الشحي، أخصائي أول أمن المعلومات بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لوكالة أنباء الإمارات “وام ” أن المشاركة بالمنتدى تأتي لتبادل الحلول والأفكار بين المختصين ومواكبة تلك التحديات، للوصول إلي عملية الحفاظ علي الأمن الذاتي وكيفية الحفاظ علي البيانات والمعلومات، مشيراً إلي أن حكومة دولة الإمارات تولي الملف أولوية قصوي كونها سباقة في هذا القطاع.

واعتبر "ألويسيوس شيانغ" مسؤول الأمن السيبراني في شركة هواوي بالإمارات، أن منتدى "الأمن السيبراني والابتكار" بمثابة منصة مناسبة ومهمة للتواصل مع المعنيين بالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم النصائح والرسائل السليمة حول موضوع الأمن السيبراني.

وأضاف في تصريح لـ "وام"، أنه يفخر بأنه ضمن مجموعة عمل خاصة بالشركات العالمية التي تجد لنفسها مقرات إقليمية في الإمارات كمركز أعمال مهم في منطقة الشرق الأوسط، والانخراط داخل تلك البيئة الموثوق بها والمساهمة في بناء قدرات الأمن السيبراني، علاوة علي التعاون المثمر مع الكثير من الجامعات في الدولة، وتشجيع المبادرات وتقديم كافة الخبرات المتاحة للطلاب وتوفير التدريب الفني لهم في هذا القطاع.

وتشمل الحلقات النقاشية موضوعات أبرزها: "تأمين المستقبل الرقمي" وكيف يمكن للشبكات التعامل مع الهجمات، وحلقة " استراتيجيات التصدي للهجمات الإليكترونية وسبل حماية البيانات"، بالإضافة إلى توضيح معاني "برنامج الفدية" وتقديم نصائح حول تعزيز الدفاعات ضد تلك البرامج، فضلاً عن "تحديات أمن البيانات"، وحلقة نقاشية بعنوان "مستقبل الأمن السيبراني..

التحديات وأفضل الممارسات"، وصولاً إلى "عملية إدارة مخاطر الإنترنت بتقنية 360 درجة" لتبني تقنيات جديدة لتحسين الكفاءة.