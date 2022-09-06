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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للرفاهية| رينو كادجار 2019 .. مواصفات وسعر

رينو كادجار موديل
رينو كادجار موديل 2019

تعتبر سيارة  رينو كادجار موديل  2019 من افضل طرازات شركة رينو لما تحتوي عليه السيارة من مميزات وتجهيزات شبابية يحتاج اليها فئة الشباب في سياراتهم ، حيث يحتوي الإصدار علي تكنولوجيات حديثة من شأنها العمل علي راحة قائد السيارة وركابها .

 رينو كادجار موديل 2019 

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 رينو كادجار موديل 2019 

المواصفات الفنية لسيارة رينو كادجار موديل  2019

زودت سيارة رينو كادجار موديل  2019 بمحرك سعة 1200 سي سي تيربو ، 4 سلندر ، ينتج قوه قدرها 130 حصان ، وعزم اقصي للدوران 205 نيوتن / متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 10.1 ثانية .

مواصفات السلامة والأمان في سيارة رينو كادجار موديل  2019

تقدم سيارة رينو كادجار موديل  2019  بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ،  احزمه أمان خلفيه ،  وكومبيوتر رحلات، وقفل مركزي للأبواب، ووسائد هوائية ، ونظام فرامل Abs، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام تنبيه ضد السرقة، ونظام الركن الذاتي مع كشف المنطقة المعتمة.

 رينو كادجار موديل 2019 

المواصفات الداخلية لسيارة رينو كادجار موديل 2019

تتميز مقصورة سيارة رينو كادجار موديل 2019  بأحتوائها علي العديد من التجهيزات منها ، لمسات الكروم على التابلوه الأمامي حول شاشة الملاحة التي تعمل باللمس، كما تم تزويد رينو كادجار 2019، بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى أمكانية طي المقاعد لتعطي مساحة أوسع للصندوق الخلفي، كما يوجد فتحة سقف كهربائية بانوراما لتعطي مظهرا أنيق وجذاب، والتحكم في ارتفاع كرسي السائق، وزجاج كهرباء أمامي ، وزجاج كهرباء خلفي ، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات بالأبواب ، ومدخل USB، و aux ، وبلوتوث، وتحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة ، ونظام زر تشغيل إيقاف المحرك، ومخرج كهرباء.

 رينو كادجار موديل 2019 

المواصفات الخارجية لسيارة رينو كادجار موديل 2019

تظهر سيارة رينو كادجار موديل 2019 بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي ،مصابيح عريضة الشكل مسحوبة على جانبي السيارة وتعمل بتقنية ليد ذات كثافة عالية ويتوسطها شعار شركة رينو الرائع، وإشارات بالمرايات الجانبية، وفوانيس ضباب أمامية ، وتحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب.

 رينو كادجار موديل 2019 


أما الجهة الخلفية لسيارة رينو كادرجار 2019، فتأتي بشكل رائع بسبب المصابيح الخلفية المتميزة ، بالإضافة إلى مخرج عادم للوقود كبير الحجم في أسفل المصد الخلفي بينما الإطارات فهي متوفرة بمقاس 19 بوصة ، وكاميرا خلفية.

 رينو كادجار موديل 2019 

سعر سيارة رينو كادجار موديل 2019 
 

يتراوح سعر سيارة رينو كادجار موديل 2019  ، من 380الف جنيه ، إلي 428 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

سيارة رينو كادجار موديل الجاسوس بولارد

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