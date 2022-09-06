للرفاهية| رينو كادجار 2019 .. مواصفات وسعر

تعتبر سيارة رينو كادجار موديل 2019 من افضل طرازات شركة رينو لما تحتوي عليه السيارة من مميزات وتجهيزات شبابية يحتاج اليها فئة الشباب في سياراتهم ، حيث يحتوي الإصدار علي تكنولوجيات حديثة من شأنها العمل علي راحة قائد السيارة وركابها .

رينو كادجار موديل 2019

رينو كادجار موديل 2019

المواصفات الفنية لسيارة رينو كادجار موديل 2019

زودت سيارة رينو كادجار موديل 2019 بمحرك سعة 1200 سي سي تيربو ، 4 سلندر ، ينتج قوه قدرها 130 حصان ، وعزم اقصي للدوران 205 نيوتن / متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 10.1 ثانية .

مواصفات السلامة والأمان في سيارة رينو كادجار موديل 2019

تقدم سيارة رينو كادجار موديل 2019 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، احزمه أمان خلفيه ، وكومبيوتر رحلات، وقفل مركزي للأبواب، ووسائد هوائية ، ونظام فرامل Abs، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام تنبيه ضد السرقة، ونظام الركن الذاتي مع كشف المنطقة المعتمة.

رينو كادجار موديل 2019

المواصفات الداخلية لسيارة رينو كادجار موديل 2019

تتميز مقصورة سيارة رينو كادجار موديل 2019 بأحتوائها علي العديد من التجهيزات منها ، لمسات الكروم على التابلوه الأمامي حول شاشة الملاحة التي تعمل باللمس، كما تم تزويد رينو كادجار 2019، بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى أمكانية طي المقاعد لتعطي مساحة أوسع للصندوق الخلفي، كما يوجد فتحة سقف كهربائية بانوراما لتعطي مظهرا أنيق وجذاب، والتحكم في ارتفاع كرسي السائق، وزجاج كهرباء أمامي ، وزجاج كهرباء خلفي ، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات بالأبواب ، ومدخل USB، و aux ، وبلوتوث، وتحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة ، ونظام زر تشغيل إيقاف المحرك، ومخرج كهرباء.

رينو كادجار موديل 2019

المواصفات الخارجية لسيارة رينو كادجار موديل 2019

تظهر سيارة رينو كادجار موديل 2019 بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي ،مصابيح عريضة الشكل مسحوبة على جانبي السيارة وتعمل بتقنية ليد ذات كثافة عالية ويتوسطها شعار شركة رينو الرائع، وإشارات بالمرايات الجانبية، وفوانيس ضباب أمامية ، وتحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب.

رينو كادجار موديل 2019



أما الجهة الخلفية لسيارة رينو كادرجار 2019، فتأتي بشكل رائع بسبب المصابيح الخلفية المتميزة ، بالإضافة إلى مخرج عادم للوقود كبير الحجم في أسفل المصد الخلفي بينما الإطارات فهي متوفرة بمقاس 19 بوصة ، وكاميرا خلفية.

رينو كادجار موديل 2019

سعر سيارة رينو كادجار موديل 2019



يتراوح سعر سيارة رينو كادجار موديل 2019 ، من 380الف جنيه ، إلي 428 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .