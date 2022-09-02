تبدأ من 120 ألف جنيه.. مواصفات رينو لوجان مستعملة| صور

يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من السيارات المستعملة التي تقدم أداء قوياً ومواصفات اعتمادية، وكانت لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً حافزاً قويا لتزايد الإقبال على سوق المستعمل.
وتعتبر شركة رينو الفرنسية واحدة من أشهر العلامات التجارية في السوق المصري، وتقدم مجموعة من الطرازات القوية المعروفة بجودتها العالية، أبرزها سيارة رينو لوجان الشهيرة، و حقق مبيعات مرتفعة في جميع أنحاء العالم.
مواصفات سيارة رينو لوجان موديل 2016
تتوفر سيارة رينو لوجان موديل 2016 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 90 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 148 نيوتن.متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 5 سرعات.
وتتوفر بخيار ثاني من المحرك قوة 90 حصاناً تتحقق عند 5500 لفة في الدقيقة، ويوجد بها 4 سلندرات، و8 صبابات، ويصل العزم الأقصى للسيارة حوالي 128نيوتن.
تستهلك سيارة رينو لوجان موديل 2016 حوالي 6.2 لتر من الوقود لكل 100كم، وتصل سرعتها القصوى إلى 175كم/ الساعة، وتتوفر بنظام الدفع فيها أمامي، وجنوط بقياس 15 بوصة وفرامل مانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.
أسعار سيارة رينو لوجان موديل 2016
تبدأ أسعار رينو لوجان موديل 2016 في سوق المستعمل بنحو 120 ألف جنيه حتى 175 ألف جنيه تقريباً، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها ونوع ناقل الحركة والمحرك.