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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 120 ألف جنيه.. مواصفات رينو لوجان مستعملة| صور

رينو لوجان موديل
رينو لوجان موديل 2016

يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من السيارات المستعملة التي تقدم أداء قوياً ومواصفات اعتمادية، وكانت لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً حافزاً قويا لتزايد الإقبال على سوق المستعمل.

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رينو لوجان موديل 2016

وتعتبر شركة رينو الفرنسية واحدة من أشهر العلامات التجارية في السوق المصري، وتقدم مجموعة من الطرازات القوية المعروفة بجودتها العالية، أبرزها سيارة رينو لوجان الشهيرة، و حقق مبيعات مرتفعة في جميع أنحاء العالم.

رينو لوجان موديل 2016

مواصفات سيارة رينو لوجان موديل 2016

تتوفر سيارة رينو لوجان موديل 2016 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 90 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 148 نيوتن.متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 5 سرعات.

وتتوفر بخيار ثاني من المحرك قوة 90 حصاناً تتحقق عند 5500 لفة في الدقيقة، ويوجد بها 4 سلندرات، و8 صبابات، ويصل العزم الأقصى للسيارة حوالي 128نيوتن.

تستهلك سيارة رينو لوجان موديل 2016 حوالي 6.2 لتر من الوقود لكل 100كم، وتصل سرعتها القصوى إلى  175كم/ الساعة، وتتوفر بنظام الدفع فيها أمامي، وجنوط بقياس 15 بوصة وفرامل مانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع قوة الفرامل EBD. 

رينو لوجان موديل 2016

أسعار سيارة رينو لوجان موديل 2016

تبدأ أسعار رينو لوجان موديل 2016 في سوق المستعمل بنحو 120 ألف جنيه حتى 175 ألف جنيه تقريباً، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها ونوع ناقل الحركة والمحرك.

السيارات المستعملة سوق المستعمل سيدان رينو لوجان

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