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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا الدفاع والإعلام اليمنيين يربطان بين الهجوم الإرهابي بأبين وتعاون "القاعدة" و"الحوثي"

صدى البلد

أكد وزيرا الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، والاعلام معمر الارياني اليمنيين أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية بمنطقة ابين اليمنية، يشير بوضوح الى التعاون الوثيق بين التنظيمين الإرهابيين "القاعدة" و"الحوثي"، والتنسيق الميداني القائم بينها للتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف الأجهزة الأمنية والأضرار بالأمن والاستقرار في اليمن .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ " عن وزير الدفاع اليمنى أن المؤسسة العسكرية اليمنية لن تتوانى في مواجهة التنظيمات الارهابية وهزيمتهما وان الهجوم لن يثني القوات المسلحة من محاربة التنظيمات الإرهابية وملاحقة عناصرها إلى أوكارها وتطهير اليمن من عبثها وإجرامها، لينعم الجميع بالأمن والاستقرار والسكينة. 
وشدد الفريق الداعري في اتصال هاتفي أجراه اليوم بمحافظ أبين قائد المحور اللواء أبوبكر حسين، على اليقظة ورفع الجاهزية القتالية والاستنفار للتصدي لأي تهديدات أو عمليات إرهابية مماثلة تستهدف القوات المسلحة والأمن .. مؤكدا ضرورة التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، حتى تتمكن من مواجهة الإرهاب، وردع كل من تسول له نفسه زعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة. 
من جانبه أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الارياني الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف نقطة امنية في مديرية احور بمحافظة ابين، واسفر عن استشهاد 22 من أفراد الحزام الأمني وإصابة 6 آخرين، ومصرع 7 من الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم .. مؤكدا أن هذا الهجوم الإرهابي يؤكد من جديد التخادم بين مليشيا الحوثي التابعة لإيران والتنظيمات الإرهابية "داعش، القاعده" . 
وعبر الارياني عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء من افراد الحزام الأمني الذين قضوا في الهجوم الارهابي، وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.

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