عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلق علي شراء روسيا لملايين الذخائر من كوريا الشمالية

فلاديمير بوتين وكيم
فلاديمير بوتين وكيم جونج أون

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن شراء روسيا المحتمل لأسلحة من كوريا الشمالية نتيجة للحرب في أوكرانيا ربما يشمل ملايين الذخائر، لكن لا يوجد ما يشير إلى اتفاق بهذا الصدد.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، "تصورنا أنه يمكن أن يشمل فعلياً ملايين الطلقات والصواريخ وقذائف المدفعية من كوريا الشمالية".

أجبرت العقوبات روسيا على اللجوء إلى شراء أسلحة من كوريا الشمالية، مما يشير إلى أن عزلة روسيا عن سلاسل التوريد العالمية تعيق غزوها الشامل لأوكرانيا.

ونقلاً عن معلومات استخبارية رفعت عنها السرية مؤخرًا، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن موسكو كانت تشتري ملايين قذائف المدفعية والصواريخ ومن المتوقع أن تحصل على مزيد من المعدات من كوريا الشمالية.

وقال ماسون كلارك، من معهد دراسة الحرب في أمريكا، لصحيفة “نيويورك تايمز” إن “قادة روسيا يجب أن يشعروا بالقلق بسبب اضطرارهم لشراء أي شيء على الإطلاق من بيونج يانج”.

وقال زميل مشارك في معهد لندن للخدمات البحثية الملكية المتحدة، صامويل راماني، إن “المحاولات المزعومة لشراء قذائف مدفعية كورية شمالية، إلى جانب عمليات نقل ذخيرة من بيلاروسيا تشير إلى استنفاد محتمل للمخزونات”.

كيف علقت روسيا على تقرير وكالة الطاقة الذرية بشأن محطة زابوروجيه النووية؟

بسبب روسيا.. سباق في أوروبا لاحتواء أزمة الطاقة قبل الانهيار الاقتصادي

وكتب راماني على “تويتر”: “بدون تعبئة عامة واقتصاد حرب، فإن احتياطيات الذخيرة لروسيا هائلة ولكنها محدودة”.

كما كتب فرانز ستيفان جادي، زميل كبير في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، على “تويتر”: “الشيء الوحيد الذي يخبرنا به هذا التسريب هو أن الجيش الروسي يستهلك كمية هائلة من قذائف المدفعية 122/152 ملم في أوكرانيا وانها تستعد لحرب أطول”.

يأتي التقرير في الوقت الذي حذر فيه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن المخزون العسكري للدول الأعضاء في الكتلة قد استنفد بنسبة عالية، لأننا قدمنا الكثير من القدرات للأوكرانيين.

كوريا الشمالية روسيا لندن البيت الأبيض أوكرانيا موسكو بيلاروسيا روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السويسري مارسيل كولر.. فرج عامر يعلن اسم المدير الفني الجديد للأهلي

بث مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم (3-0) في دوري الأبطال

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

لإنقاذ مستقبله.. فيفبرو يوجه طلبا عاجلا لـ كهربا بشأن أزمته مع الزمالك|خاص

أوروبي.. مفاجأة بشأن المدير الفنى الجديد لـ النادي الأهلي| فيديو

مريض بـ "الذهان".. مفاجأة في قضية مقتل سلمى فتاة الزقازيق

14 شهرا عشق حرام بالجيزة.. المراة اللعوب خططت لقتل أطفالها الثلاثة بيد عشيقها

موضوعات متعلقة

الأطفال يموتون جوعا.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في الصومال

بسبب أزمة الطاقة.. سويسرا تهدد بسجن منتهكي قواعد استخدام الغاز

الطاقة الذرية تحذر من اللعب بالنار في أكبر محطة نووية بأوروبا

تصعيد خطير للخطاب السياسي.. الأمريكيون يتهمون بايدن بـ التحريض على الصراع

طوق النجاة.. أمريكا تتدخل لإنقاذ أوروبا من أزمة الغاز

ليبيا.. ضبط 287 مهاجراً مصرياً بينهم قُصّر في مخزن بـ طبرق

بينهم مقربون من ليز تراس.. تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة

تفجير سيارته.. اغتيال مسؤول أوكراني رفيع المستوي بـ زابوريجيا

ترشيحاتنا

أول تعليق من كندة علوش علي مقطع الفيديو المنتشر لها | شاهد

هالاند هدفين .. مانشستر سيتي يسحق إشبيلية 4-0 في عقر داره بدوري أبطال أوروبا

عميد تجارة الإسكندرية عن طلبة الساعات المعتمدة: إن شاء الله فيه حاجة لصالحهم

إصابة بنزيما في مباراة ريال مدريد وسيلتيك

كوكب الحرب يظهر برفقة عين الثور.. اللون الأحمر يلمع في السماء

الصحفيين تحتفل بتخريج أول دفعة لمحرري السيارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ وتاتو.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بالأسود.. شاهد| لجين عمران تتألق بمجوهرات لافتة في أحدث جلسة تصوير لها

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. نوع شهى من الأرغفة

نصائح تغير حال مواليد برج الحوت 180 درجة.. هيخفوا ويفرحوا

فيديو

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

طفل يتيم يذاكر فوق السطح يثير تعاطف الملايين.. ما القصة؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ