البيت الأبيض يعلق علي شراء روسيا لملايين الذخائر من كوريا الشمالية

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن شراء روسيا المحتمل لأسلحة من كوريا الشمالية نتيجة للحرب في أوكرانيا ربما يشمل ملايين الذخائر، لكن لا يوجد ما يشير إلى اتفاق بهذا الصدد.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، "تصورنا أنه يمكن أن يشمل فعلياً ملايين الطلقات والصواريخ وقذائف المدفعية من كوريا الشمالية".

أجبرت العقوبات روسيا على اللجوء إلى شراء أسلحة من كوريا الشمالية، مما يشير إلى أن عزلة روسيا عن سلاسل التوريد العالمية تعيق غزوها الشامل لأوكرانيا.

ونقلاً عن معلومات استخبارية رفعت عنها السرية مؤخرًا، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن موسكو كانت تشتري ملايين قذائف المدفعية والصواريخ ومن المتوقع أن تحصل على مزيد من المعدات من كوريا الشمالية.

وقال ماسون كلارك، من معهد دراسة الحرب في أمريكا، لصحيفة “نيويورك تايمز” إن “قادة روسيا يجب أن يشعروا بالقلق بسبب اضطرارهم لشراء أي شيء على الإطلاق من بيونج يانج”.

وقال زميل مشارك في معهد لندن للخدمات البحثية الملكية المتحدة، صامويل راماني، إن “المحاولات المزعومة لشراء قذائف مدفعية كورية شمالية، إلى جانب عمليات نقل ذخيرة من بيلاروسيا تشير إلى استنفاد محتمل للمخزونات”.

وكتب راماني على “تويتر”: “بدون تعبئة عامة واقتصاد حرب، فإن احتياطيات الذخيرة لروسيا هائلة ولكنها محدودة”.

كما كتب فرانز ستيفان جادي، زميل كبير في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، على “تويتر”: “الشيء الوحيد الذي يخبرنا به هذا التسريب هو أن الجيش الروسي يستهلك كمية هائلة من قذائف المدفعية 122/152 ملم في أوكرانيا وانها تستعد لحرب أطول”.

يأتي التقرير في الوقت الذي حذر فيه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن المخزون العسكري للدول الأعضاء في الكتلة قد استنفد بنسبة عالية، لأننا قدمنا الكثير من القدرات للأوكرانيين.