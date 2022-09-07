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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر منافس.. جوجل تعتزم إطلاق واحد من أفضل أجهزة التابلت للفئة المتوسطة

بسعر منافس .. جوجل
بسعر منافس .. جوجل تعتزم إطلاق واحد من أفضل أجهزة التابلت

تعتزم شركة جوجل الأمريكية إطلاق تابلت جديد مخصص للفئة المتوسطة والشبابية، حيث سيضم عددا من الميزات الفائقة مع إجراء تحسينات جذرية تجعله ينافس أجهزة التابلت الموجودة في السوق. 

 

وبحسب موقع Android Central فإن تابلت جوجل القادم والذي سيحمل اسم  Google Pixel Tablet، سيحصل على معالج من نوع Tensor من الجيل الأول، والذي جاءت به هواتف Pixel 6 .         

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تسريبات تكشف أو فيديو لهاتف Google Pixel 7 Pro القادم من جوجل

وسيحصل تابلت جوجل Google Pixel Tablet على تقنيات GPS ودعم للبيانات الخلوية وشبكة Wi-Fi للاتصال، حيث كانت أجهزة التابلت من جوجل تفتقر إلى مثل هذه الميزات الرئيسية الموجودة في العديد من أفضل أجهزة أندرويد اللوحية. 

 

وزعمت عدد من التسريبات السابقة أن جهاز Google Pixel Tablet سيعمل مثل أجهزة العرض الذكي مثل Google Nest Hub ، كما سيحتوي على شاشة قابلة للفصل، وأنه قد يشتمل على مستشعرات التقارب والبارومتر ، بالإضافة إلى معالجة مستشعرات "عالية الدقة".

 

كما أن جهاز تابلت Google Pixel Tablet قد يأتى مع قلم ذكي من معيار Universal Stylus ، حيث ظهر قلم الذكي الخاص بتابلت جوجل في قائمة USI للمنتجات المعتمدة، والذى انضمت إليه جوجل في 2018، وهو مدعوم بالفعل عبر مجموعة من أجهزة Chromebook ، مما يسمح باستخدامها مع مجموعة متنوعة من أقلام الشاشة من جهات تصنيع مختلفة. 
 

ومن المتوقع بشكل كبير أن تعلن شركة جوجل في عن تابلت Google Pixel Tablet في مؤتمرها القادم، والذي سينعقد في شهر أكتوبر القادم، والذي سيتم فيه إطلاق سلسلة هواتف Pixel 7 وكذلك ساعة جوجل الذكية Pixel Watch. 

 

 

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