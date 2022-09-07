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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 7-9-2022

الدولار الأمريكي-أرشيفية
الدولار الأمريكي-أرشيفية

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، سعر الدولار الأمريكي في البنوك، خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 7-9-2022، وذلك وفقاً لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

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سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

و شهدت أسعار صرف الدولار في بداية تعاملات أمس ،الثلاثاء، بالبنوك المصرية استقرارا مقابل الجنيه المصري؛ حيث تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.16 - 19.23" جنيه للشراء، و"19.24 - 19.26" جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 19.24 جنيه في (مصرف ابو ظبي الاسلامي- بنك مصر إيران للتنمية).


أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.18جنيه للشراء، مقابل 19.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.24 جنيه للشراء، مقابل 19.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.24 جنيه للشراء، مقابل 19.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.21 جنيه للشراء، مقابل 19.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.21 جنيه للشراء، مقابل 19.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 18.21 جنيه للشراء، مقابل 19.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.21 جنيه للشراء، مقابل 19.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.19 جنيه للشراء، مقابل 19.27 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.19 جنيه للشراء، مقابل 19.25 جنيه للبيع.


أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.21 جنيه للشراء، مقابل 19.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.17 جنيه للشراء، مقابل 19.27 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك بلوم: 19.17 جنيه للشراء، مقابل 19.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.17 جنيه للشراء، مقابل 19.27 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 19.17 جنيه للشراء، مقابل 19.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.17 جنيه للشراء، مقابل 19.27 جنيه للبيع.

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