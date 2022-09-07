زكي عبد الفتاح: انضمام الشناوى لمنتخب مصر علامة استفهام

أبدى زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق رأيه في اختيارات البرتغالي روي فيتوريا ، لقائمة الفراعنة الخاصة بمباراتي النيجر و ليبيريا الوديتين .

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : “اختيارات روي فيتوريا جيدة إلى حد كبير ، و هناك العديد من اللاعبين الذين أتوقع ظهورهم بشكل مميز تحت قيادته مثل محمود حمادة لاعب فاركو و محمد صبحي و أحمد شريف و أحمد عادل ميسي و غيرهم”.

وتابع: “لكنني فوجئت بانضمام بعض لاعبي الأهلي مثل حمدي فتحي و محمد الشناوي ، خاصًة أن المارد الأحمر يخوض مبارياته في الدوري باللاعبين الشباب منذ فترة طويلة”.

زكي عبدالفتاح: انضمام الشناوي علامة إستفهام

واختتم زكي عبدالفتاح: "فيتوريا لم يرَ مستوى الشناوي حتى يقرر استدعاءه وهذه علامة إستفهام ، لكنه يبقى أفضل الحراس في مصر بلا منافس".