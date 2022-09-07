الذهب الأبيض يضيء الحقول.. انطلاق موسم جني القطن في الإسماعيلية

بدأ مزارعو القطن بقرية جلبانة بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، في جني المحصول بعدما زادت مساحة القطن هذا العام إلى ١١٧٢ فدانا.

وكان ذلك في حضور المهندس سامي بدر رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن بمحافظة الإسماعيلية، والمهندس احمد البعلي مدير عام الارشاد الزراعي، والمهندس نفادي محمدمدير عام الادارة الزراعية بالقنطرة شرق، والمهندس محمد عبد المقصور مدير الارشاد الزراعي بالقنطرة شرق، والمهندس ماجد حنا رئيس وحدة جلبانة.

كما حضر أيضا المهندس سيد عطية اخصائي القطن والمهندس اسماعيل من المنطقة الإحصائية، والمهندسة نسرين احمد عبد السلام ادارة الارشاد الزراعي ، بارض المزارع اسماعيل موافي بزمام ١١٥٠، تحت رعاية المهندس اسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية والمهندس علي غنيم مدير عام الشئون الزراعية ووسط فرحة المزارعين بعودة الذهب الأبيض لمكانته من جديد.



في السياق ذاته، رحب المزارعون بوجود مدير عام الارشاد بالاسماعيلية في افتتاح موسم جني القطن.

وأكد المهندس احمد البعلي، "نسعى حاليا لكى يستعيد القطن المصري جدارته بين المحاصيل الصيفية، موضحًا أن القطن يتميز بكونه محصولا ثلاثي الغرض يستخرج منه زيت بذرة القطن وكسب علف الحيوانات".

وأشار إلى أن القطن محصول استراتيجي مهم للاقتصاد المصري، ويمثل حلولًا لمشكلات كثيرة يعانى منها الاقتصاد، وتوج بالشكر لجميع أفراد جهاز المكافحة والإرشاد الزراعي بالقنطرة شرق، على هذا المجهود الكبير والوصول إلى أعلى إنتاجية" .



وعن صنف جيزة ٩٤، أضاف البعلي "أنه يتميز بأنه عالي الإنتاجية، فمدة زراعته من ١٦٠ يوما وإنتاجية الفدان تصل إلى ٩ قنطارا للفدان، ويتميز بزيادة عدد اللوز على النباتات ويصل الي ٤٠ لوزة وزن اللوزة يصل إلى ٣ جرامات، وتوفر استهلاك المياه بنسبة 15%، وسيتم التوسع في زراعته خلال الموسم المقبل عام ٢٠٢٣.

ونصح المزارعين بتوريد القطن لمراكز توزيع المنظومة وعدم توريده للتجار او الجلابين، لضمان الحصول على أعلى سعر، بدلا من بيعها لهم فيحصل المزارع على سعر أقل".



يقول المهندس نفادي محمد مدير إن محصول القطن من المحاصيل التي تعم الفرحة علي الأهالي كونها لها ذكريات كثيرة مع المزارعين، وبدء المزارعين في زراعة المحصول مرة أخري بعدما وفرت الزراعة سلالة تقاوي نجحت في النمو في القنطرة شرق فجعلت الإنتاج متزايد ما جعل هناك إقبال كبير من المزارعين علي الزراعة لانها تعد استثمار ناجح.



واستطرد أن وزارة الزراعة وفرت التقاوي ثنف جيزة ٩٤ والمتابعة المستمرة من جهاز الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات ، فضلا عن التسويق الجيد من خلال مراكز التجمع بالسعر العالمي ما جعلت هناك دخلا للفلاح ومكسب بخلاف الزراعات التقليدية الأخرى.

وألمح المهندس نفادي إلى أن المساحة زادت بعد العام الماضي، حيث بلغت المساحة المزروعة هذا العام أكثر من ١١٧٢ فدانا، وكان المستهدف هو زراعة ١٠٠٠ فدان، واهتمام المزارع بزراعة القطن يأتي لاهتمام القيادة السياسية، حتي يعود القطن لعهده السابق ويكون محصولا استراتيجيا للصناعات الغزل والنسيج والزيوت والأعلاف.

وأشار إلي أن سعر قنطار القطن سيكون من خلال مزاد علني يتم بين شركات الغزل، مما سيكون سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار القطن، والتي لم تحدث منذ سنوات ولعل البيع من خلال المزايدات وسيكون له الأثر الطيب في زيادة ربح المزارعين هذا العام.

وعن الحقول الإرشادية، يقول المهندس محمد عبد المقصود إن الهدف من الحقول الإرشادية مساعدة المزارعين للتعرف على أحدث طرق الزراعة والري، والتي تعمل على زيادة الإنتاجية، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية كـالقطن، كما أن الحقول الإرشادية تساهم في زيادة معدلات الإنتاج لضمان الفائدة المزدوجة، والتي تحقق للفلاح زيادة في الموارد المالية للدولة، وزيادة في حجم المحصول، لتخفيف حجم الاستيراد من الخارج؛ حيث تلعب الحقول الإرشادية دورا محوريا في زيادة الإنتاج.



وأوضح المهندس سيد عطية، إنه يتم جني القطن علي مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولي عندما تصل نسبة التفتيح 60%، وفي المرحلة الثانية، يبدأ جني القطن وذلك لضمان جودة ورتبة القطن العالية.

وأضاف أن الجني على مرتين يساعد في الحصول على رتبة عالية من الجنية الأولى، بسبب عدم بقاء اللوز المتفتح فترة طويلة بدون جني، وعدم تعرضه للعوامل الجوية أو السقوط على الأرض والاختلاط بالتراب، ما يحافظ على رتبته وعلى اللون الطبيعي للصنف.

وأشار المهندس ماجد حنا إلى ضرورة نشر القطن على مفارش نظيفة مع التقليب والفرفرة، ويتم الفرز لفصل الفصوص المصابة والجافة والمبرومة والمتفتحة بشكل غير طبيعي على حدة، للحصول على رتبة أعلى وسعر أفضل، منوهًا بأن الجني يجب أن يتم بعد تطاير الندى، وفي حالة الجني وقت وجود الندى، يجب نشر القطن في الشمس ولا يفرز أو يعبأ إلا بعد جفافه، في أكياس من الخيش النظيفة ثم تغلق بدوبار من القطن، مشددًا على عدم تعبئة القطن في أكياس السماد أو البلاستيك.

وعن مكافحة الآفات، قال المهندس محمد فؤاد، إنه تتم المتابعة والمرور على زراعات القطن، وتوفير المبيدات اللازمة بالإدارة الزراعية ومستلزمات الإنتاج ومتابعة أعمال الفحص الحشري والمصايد بأنواعها، وجارٍ الآن متابعة أعمال جني القطن، وعقد عدة ندوات إرشادية للمزارعين للتوعية بالتوصيات والعمليات الزراعية من أجل رفع إنتاجية الفدان من المحصول.