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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل طاجن شهى بالشعيرية

إزاى تتغدى بـ 10
إزاى تتغدى بـ 10 جنيه

يتعجب البعض أنه بإمكانه شراء طعام غداء بـ 10 جنيه، وأن تكون هذه الوجبة كافية لسد الجوع وفى نفس الوقت تمنح الجسم الطاقة والقوة الكافية لمواصلة العمل خاصة مع ارتفاع الأسعار.

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ويضطر الكثير من الأشخاص لتحمل تكلفة عالية للحصول على وجبة الغداء والتي لا تقل فى أفضل الأحول عن 25 جنيه للشعور بالشبع، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الكبير، لذا يبحث كثيرون عن طرق جديدة تساعد فى توفير الميزانية واكتشاف أكلات يمكن تناولها بتكلفة لا تتعدى 10 جنيه.

ونقدم لكم يوميا فى موقع صدى البلد، أكلات رخيصة لا تتعدى تكلفتها الـ 10 جنيه للغداء مع وجبات رخيصة للعشاء لا تتعدى تكلفتها 5 جنيهات للفرد الواحد.

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وتوجد بعض الأكلات الاقتصادية وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 10 جنيه فقط ولكن قلما يمكن إعداد نوعين طعام فى آن واحد بهذه التكلفة وتكفى لسد الجوع.

نقدم لكم طريقة عمل غداء رخيص بتكلفة لا تزيد عن 10 جنيه للفرد الواحد من خلال عمل  وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة غداء الشخص الواحد أقل من 10 جنيه.

شوربة-الطماطم-بالشعرية
شوربة-الطماطم-بالشعرية


مكونات غداء رخيص 

شعيرية سايبة 

بصلة 

طماطم 

حبة بطاطس

قرن فلفل أخضر 

ملح

طريقة عمل غداء رخيص

شوحى الشعيرية فى حلة بها سمنة أو زيت وضيفي البصل المفروم والملح وقلبي جيدا

أضيفي قطع الفلفل الأخضر وقلبي جيدا ثم أضيفي قطعة البطاطس وقلبي قليلا ويمكن فى هذه المرحلة إضافة أى نوع توابل إضافى ترغبي فيه أو لا.

أضيفي عصير الطماطم واتركي الخليط حتى يتسبك جيدا ثم زوديه بالقليل من الماء واتركيه حتى ينضج أو ضعيه فى طاجن وادخليه الفرن حتى اكتمال النضج وبالهنا والشفا.

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