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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد دخوله في غيبوبة سنة كاملة.. أول ظهور لـ إيمان البحر درويش

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش

حرص المطرب إيمان البحر درويش على طمأنة جمهوره بفيديو قام بنشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك" ليكون هذا الظهور الأول له بعد أزمته الصحية الأخيرة.

وظهر إيمان فى الفيديو ممسكًا بالمايك بجانب الدكتور الخاص به، ويحاول الغناء، ويظهر عليه التعب ولم يستطع الحركة بشكل طبيعي كما فى السابق.

إيمان يطمئن جمهوره على صحته


وطمأن الفنان إيمان البحر درويش الجمهور على حالته الصحية، قائلا : "أنا كويس وزي الفل وهطلع في لقاء تلفزيوني قريباً". ووعد "درويش" خلال تصريحات تلفزيونية، أنه بعد أن يتعافى سيظهر في وسائل الإعلام ليتحدث ويطمئن الجمهور، ويؤكد أنه بخير. 

وأكد الإعلامي محمد الغيطي، أنه تحدث مع  إيمان البحر درويش، وكان يجري جلسات العلاج الطبيعي، حيث قام بتسجيل جزء من المكالمة بناء على موافقة منه، حتى يطمئن الجمهور عليه بعد شائعات كثيرة انتشرت مؤخرا.

إيمان البحر فى غيبوبة لمدة عام

وقال "الغيطي" إن إيمان البحر درويش، كان غائب منذ فترة، وذلك بسبب ظروف صحية، بعد ان دخل فى غيبوبة لمدة عام بسبب عملية أجراها فى المخ.

وهاجم الإعلامي محمد الغيطي، مروجي الشائعات، مؤكدا أن هؤلاء الحمقى يشمتون في الموت ويروجون للأكاذيب مثل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا : "تواصلت مع الفنان إيمان البحر درويش وهو بصحة جيدة، واتمنى انكم تخرسوا بقى مش اي حاجة تجيلك تصدقها" .

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