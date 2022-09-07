3 ملايين جنيه جوائز بطولة أحمد علي لكمال الأجسام

أعلنت اللجنة العليا لإدارة بطولة أحمد علي الدولية لكمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك 202‪2في اجتماعها برئاسة المهندس أحمد علي المشرف العام للبطولة عن اوزان واطوال الفئات المشاركة في البطولة الدولية، والذي يبلغ مجموع جوائزها ثلاثة ملايين جنيه وهي أعلى جائزة تقدم في نسخة هذه البطوله حول العالم إضافة إلى 12 كارت احترافي في كمال الاجسام والكلاسيك والفيزيك والمقرر إقامتها في الفترة من 29/30 سبتمبر الي 1 أكتوبر 2022‪ في صاله 2 في مجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإشراف الاتحاد الدولي والمصري لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

وتم تقسيم الفئات في كمال الاجسام الي فئة كمال الأجسام (رجال) وتنقسم إلى أوزان، تحت 70 كجم، تحت 80 كجم، تحت 90 كجم،فوق 90 كجم ويحصل صاحب المركز الاول من كل وزن في هذه الفئة على 50 ألف جنيه مصري والثاني 30 ألفا والثالث 20 ألفا و الرابع 15 الفا و المركز الخامس 10 الاف و المركز السادس 5 الاف واعتبارًا من الترتيب السابع حتى العاشر شهادة تقدير بالإضافة إلى حصول الأول من كل وزن ايضآ علي كارت احتراف.

أما بطل ابطال كمال الاجسام (رجال) يحصل على جائزة قدرها 100 ألف جنيه مصري عباره عن 50 ألف قيمة جائزة الترتيب الأول في طوله +50 الف قيمة جائزة بطل الأبطال في هذه الفئة.

أما عن فئة الفيزيك تقسم الي أطوال حتي 173 سم وحتي 178 سم وفوق 178 سم.

وجوائز كل طول في فئة الفيزيك نفس جوائز فئة كمال الأجسام ( رجال) بالاضافة لحصول الاول ايضا من كل طول علي كارت احتراف وجائزة بطل ابطال الفيزيك نفس جائزة بطل ابطال كمال الأجسام (رجال) أيضا.

أما عن منافسات فئة الكلاسيك فيزيك عباره عن اطوال وسماح اوزان لكل طول بها وهي كالاتي حتي 173 سم و حتي 178 سم و فوق 178 سم اما سماح الأوزان فهو حسب طول كل لاعب وموقعه في جدول الاطوال وسماح الأوزان للاتحاد الدولي وجوائز كل طول في فئة الكلاسيك فيزيك نفس جوائز فئة كمال الأجسام ( رجال) بالإضافة لحصول الأول أيضًا من كل طول علي كارت احتراف، وجائزة بطل ابطال الكلاسيك فيزيك نفس جائزة بطل ابطال كمال الأجسام (رجال) أيضا.

اما عن منافسات فئة كمال الاجسام ( ناشئين ) تحت 23 سنة ( مواليد 199‪9 وما بعدها فقط) وتنقسم اوزان هذه الفئة الي وزنين تحت 80 كجم، فوق 80 كجم وجوائز هذه الفئة المركز الأول من كل وزن يحصل علي 25000 الف جنيه مصري و الثاني 15 الفا و الثالث 10 الاف و الرابع 5 الاف و الخامس 3 آلاف و المركز السادس 2000 الفان واعتبارا من الترتيب السابع حتى العاشر شهادة تقدير ولا يوجد كروت احتراف في هذه الفئه ولا منافسات بطل ابطال.

اما فئة كمال الأجسام (الاساتذه) فتنقسم الي مرحلتين مرحلة فوق سن 40 سنة وتنقسم إلى أوزان، تحت 75 كجم، تحت 90كجم فوق 90 كجم وجوائز هذه الفئة مختلفة حيث يحصل صاحب المركز الأول من كل وزن في هذه الفئة على 25000 الف جنيه مصري والثاني 15000 الف والثالث 10 الاف و الرابع 5 الاف و الخامس 3 آلاف و المركز السادس 2000 ألفان واعتبارًا من الترتيب السابع حتي العاشر شهادة تقدير

اما عن مرحلة فوق سن 50 سنة فتنقسم الي وزنين تحت 80ك، فوق 80 ك وجوائز هذه الفئة يحصل فيها المركز الأول من كل وزن علي 10000 الاف جنية مصر والتاني 500‪0 الاف والتالت 400‪0الاف و الرابع يحصل علي 300‪0 آلاف والخامس 2000 الفان و السادس 1000 الف جنيه مصري فقط لاغير و من الترتيب السابع حتي العاشر شهادات تقدير اما منافسات بطل ابطال في هذه الفئه يحصل الفائز في المرحله الأولى على كارت احتراف وكذالك الفائز في المرحه التانيه أيضا على كارت احتراف ولاتوجد جوائز ماديه لمنافسات بطل الابطال.

أما في فئة ذوي الهمم من ابطال كمال الاجسام سينظم عرض خاص لهم علي المسرح ليتنافسوا مع بعض لتحقيق حلمهم بالوقوف على مسرح بطولة العالم ويثبتو للجميع انهم قادرون باختلاف على فعل كل شئ

وسيتم تكريمهم ومنحهم مكافأة خاصة من إدارة البطولة وهذه الفئه مفتوحه للجميع من ذوي الهمم والقدرات الخاصه دون أي اشتراكات ماديه فهي مجانيه لهم تماما .

أما عن تفاصيل اللون المسموح بيه للدهان في البطولة هو (الجان تان) حسب قوانين الاتحاد الدولي وهيكون متاح شركه لرش اللون كما أنه من حق كل لاعب الاشتراك في أكثر من فئة بعد دفع اشتراك كل فئة على حدة ويحق للاعبي الناشئين والأساتذة الاشتراك في بطولة الرجال ولا يحق للاعبي الرجال الاشتراك في بطولتي الناشئين والاساتذة ومن حق كل لاعب اشتراك في البطولة الحصول علي شهادة تقدير من البطولة هذا اذا لم يكن اللاعب من ضمن الــعشره الأوائل ويتوقع خبراء اللعبة إقبال كبير في الاشتراك بالبطولة الدولية سواء محليا او عربيا وعالميا نظرا لحسن تنظيم البطولة في نسختها الأولى والثانيه والثالثه وسمعت مصر التي اكتسبتها في تنظيم البطولات الدوليه على أرض مصر طول السنوات السابقه برغم تنظيم هذه البطوله في العديد من دول العالم الا ان النسخه المصريه منها تعد الأفضل والاقوي من حيث التنظيم و الجوائز القيمة التي تقدمها البطولة حول العالم بالإضافة الي ان دخول الجمهور مجاني بدون اي رسوم .