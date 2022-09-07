تحدث بالأوبرا عن مشواره الفني.. يحيى الفخراني يكشف سرًا عن حبه لزوجته

كرم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، النجم الكبير يحيى الفخراني فى احتفالية كبرى مليئة بالحب بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتحدث يحيى الفخراني عن مشواره وشخصياته، وقال:"كل عمل يأتي لي اتوقع انني لا استطيع تقديمه، ولا احب ان اكرر شخصياتي، والمتعة الحقيقية في التغيير والتحدي".

وعن تجسيده دور الباشا أكثر من مرة، قال يحيى الفخراني: «لقد كسرته بدور وكان يجب أن أكسر السنين بداخلي وعرفت أن شخصية محجوب كان سيجسدها عبد الحليم حافظ، وأنا أحبه».

واحرجته شافكي وطلبت منه اغنية لعبد الحليم يهديها لزوجته وقال لها :"حبيتها على اغنية سيرة الحب لأم كلثوم"

وفاجأت طفلة صغيرة الحضور على المسرح وصعدت اليه لتلتقط مع يحيى الفخراني، صورة ورحب بها وقبلها.

وحرصت لميس جابر زوجة الفنان يحيى الفخراني واحفاده على التواجد معه بالاضافة الي عدد من النجوم منهم جمال سليمان وسميرة عبد العزيز، واحمد عبد العزيز.

فعاليات تكريم يحيى الفخراني

حملت الاحتفالية عنوان "يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخراني" وتتضمن الحديث عن المشوار الفنى للنجم الكبير وأهم أعماله والمحطات الفنية في حياته.

وقدمت الاحتفالية الإعلامية شافكي المنيري وبدأت بعرض فيلم تسجيلي من إخراج أشرف ابو النجا عن الفنان القدير يحيى الفخراني وأبرز محطاته الفنية.