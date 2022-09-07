يحيى الفخراني يكشف سبب ابتعاده عن السينما

كرم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، النجم الكبير يحيى الفخراني فى احتفالية كبرى مليئة بالحب بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وكشف الفخراني عن سبب ابتعاده عن السينما وقال:" لا أجد العمل الذي يعيدني إلى السينما من جديد، فأنا أبحث عن سيناريو جيد.

وغنى هشام عباس اغنية حمادة عزو وقبل غنائه قال:" احب الفنان يحيى الفخراني منذ ان كنت في الجامعة، وحينما ارسل لي ايمن بهجت قمر تتر المسلسل اتخضيت، واشكر الدكتور يحيي الفخراني على اختياره لي.

تحدث يحيي الفخراني عن مشواره وشخصياته وقال:" كل عمل يأتي لي اتوقع انني لا استطيع تقديمه، ولا احب ان اكرر شخصياتي، والمتعة الحقيقية في التغيير والتحدي.

وعن تجسيده دور الباشا اكثر من مرة قال:" لقد كسرتهم بدور لا وكان يجب ان أكسر السنين بداخلي وعرفت ان شخصية محجوب كان سيجسدها عبد الحليم حافظ، وانا أحبه.

وأحرجته شافكي وطلبت منه اغنية لعبد الحليم يهديها لزوجته وقال لها :" أحبتها على اغنية سيرة الحب لأم كلثوم"

وفاجأت طفلة صغيرة النجم يحيى الفخراني على المسرح وصعدت إليه لتلتقط معه صورة ورحب بها وقبلها.

وحرصت لميس جابر زوجة الفنان يحيي الفخراني واحفاده على التواجد معه بالاضافة الي عدد من النجوم منهم جمال سليمان وسميرة عبد العزيز، واحمد عبد العزيز.

احتفالية تكريم يحيى الفخراني

حملت الاحتفالية عنوان "يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخراني" وتتضمن الحديث عن المشوار الفنى للنجم الكبير وأهم أعماله والمحطات الفنية في حياته.

وقدمت الاحتفالية الإعلامية شافكي المنيري وبدأت بعرض فيلم تسجيلي من إخراج أشرف ابو النجا عن الفنان القدير يحيى الفخراني وأبرز محطاته الفنية.