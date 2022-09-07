عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

شراكة بين دبي للثقافة ومركز الماجد في مجالات الأدب والتراث

صدى البلد

أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مذكرة تفاهم وتعاون ثقافي مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، بهدف استكمال جهود توثيق التراث اللّامادي والانتفاع به، والنهوض بالقطاع الأدبي، وترسيخ حجم حضوره، كونه من المجالات الإبداعية الواعدة في إمارة دبي.

 

وستسهم اتفاقية التعاون الثقافي هذه في تعزيز التعاون بين الطرفين، وبصفة مشتركة في القطاع الأدبي، وتحديداً إحياء المناسبات والأيام العالمية ذات الصلة، مثل: يوم المكتبة العربيّة، ويوم المخطوط العربي، ويوم الشعر العربي، ويوم المرأة الإماراتية. 

كما تتضمن الاتفاقية تأكيداً لضرورة التعاون بين دبي للثقافة ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في إقامة وتنظيم الورش العملية والعلمية، وبخاصة في المجالات الأدبيّة، مثل: علم التصنيف والفهرسة، النقد، الكتابة الإبداعية، وما يخص علم المخطوطات والتوثيق.

 

ووقع الاتفاقية كلّ من الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في دبي للثقافة، والدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وبحسب الاتفاقيّة، فسيتمّ تنسيق جهود دبي للثقافة ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في مجال عملهما المشترك، وعلى وجه الخصوص المجالات الأدبيّة والتراثيّة، ووضع آليات للعمل المشترك بينهما، بما يشمل الانتفاع بالقاعات والمرافق للطرفين، وتبادل الإصدارات من كتب ودوريات وغيرهما من الإصدارات، وتشكيل اللجان، لتنسيق آليات العمل المشترك، وتبادل المواد السمعية والبصرية الخاصة بالتراث الإماراتي.

 

وقال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش: «نعبّر عن سعادتنا بعقد شراكة جديدة مع مركز رائد في المجال الثقافي والتراثي والأدبي في دبي والإمارات، وتأتي هذه الشراكة إيماناً منّا بأهمية التواصل بين المؤسسات الثقافية، وتعزيز التكامل بينها، وتحسين أواصر التعاون المشترك بما يخدم القطاع الثقافي والإبداعي في دبي والإمارات، بما في ذلك المجالات الأدبيّة، من خلال إحياء الفعاليات ذات الصلة، وعقد ورش العمل المخصّصة للارتقاء بالقطاع الأدبي، الأمر الذي يعزز من مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في مسيرة التنمية والبناء، وفي الناتج المحلي الإجمالي على وجه التحديد».

أتيليه ضي يحتفي بشاعر الثورة زين العابدين فؤاد 15 سبتمبر

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تطلق نادي المترجمين العرب

لإبراز الإرث الحضاري للسعودية.. لوفر باريس يعرض تمثالا يعود للفترة اللحيانية |تفاصيل

أحد آباء التشكيل السوري.. رحيل إلياس الزيات

دور ريادي

 

 

من جانبه قال جاد: «نيابة عن جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، نُعرب عن سعادتنا بتوثيق هذه الشراكة الممتدة بين مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي الرائدة في دورها الثقافي والإبداعي. هذه الشراكة التي تأتي في إطار توحيد الجهود وتكاملها بين المؤسسات نحو تحقيق منجزات رائدة على المستويين الثقافي والتراثي، في ضوء رؤية القيادة الرشيدة لدبي والإمارات قبلةً عالمية للإبداع، تهوي إليها أفئدة كل الباحثين وعشاق الإبداع في المجالات كافة».

 

وتؤكّد مذكرة التفاهم كذلك تعزيز تبادل وتكامل المعلومات ومتابعة آخر التطورات وتوفيرها أمام الباحثين وصنّاع القرار، والرغبة في الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الطرفين، والتنسيق فيما بينهما، واستغلال الطاقات الكاملة، بما يعزز تحقيق الأهداف المشتركة، والإسهام الفعّال في التنمية المجتمعية الشاملة.

دبي للثقافة مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث إمارة دبي دبي التراث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عايزة راجل خام ومعايا فلوس بالملايين| ماذا تعمل ندى الكامل طليقة الفيشاوي

لبسوه بيبي دول.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم لمعايرتها بشرفها بالجيزة

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

خالد الغندور : مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

أندية صغيرة وبطولات ضعيفة.. هل يكرر الأهلي خطأ سواريش بالتعاقد مع مساعد مدرب الزمالك الأسبق ؟

ضربة موجعة لـ الزمالك .. إنبي يحدد مبلغًا خرافيًا لرحيل جاد للأبيض

موضوعات متعلقة

مهرجان التراث والاستدامة يواصل فعالياته في خان حسن فتحي بالأقصر

قطع أثرية مسروقة بقيمة 19 مليون دولار تعود إلى إيطاليا.. تفاصيل

أتيليه ضي يحتفي بشاعر الثورة زين العابدين فؤاد 15 سبتمبر

برنامج لـ مركز أبوظبي للعربية مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تطلق نادي المترجمين العرب

لإبراز الإرث الحضاري للسعودية.. لوفر باريس يعرض تمثالا يعود للفترة اللحيانية |تفاصيل

مناقشة «سيرة الرواية المحرمة» بمركز بساط الثقافي.. الجمعة

أحد آباء التشكيل السوري.. رحيل إلياس الزيات

ترشيحاتنا

نقيب الزراعيين: مصر الدولة الوحيدة عالمياً تكافح التصحر

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلتين خفاف

بسبب بوتين.. ماسك انسحب من صفقة "تويتر" خوفًا من الحرب العالمية الثالثة

إذا كنت تعشق المغامرة..آبل تكشف رسميا عن Apple Watch Ultra

مصري قادمًا من دولة أوروبية.. الصحة : اكتشاف أول إصابة بـ جدري القرود

الاستثمارات الخضراء في مصر.. طفرة غير مسبوقة كيف ننجح في استغلالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من مخاطر الرجفان الأذيني.. ونصائح هامة تحمى منه

وشها مليان تجاعيد.. ميرفت أمين تتصدر التريند والجمهور يتذكر أجرأ إطلالاتها| شاهد

محمد عبد الرحمن : الإيفيه رزق من عند الله .. وهؤلاء وقفوا بجانبي وقت عملية قلبي (حوار)

روب ولا فستان.. سارة سلامة تثير الجدل من جديد في البحر| شاهد

فيديو

راجل خام| ندى الكامل تتحدث عن مواصفات شريك حياتها.. ماذا قالت

منهم لاعب برازيلي.. 5 صفقات محلية جديدة في الأهلي .. فيديوجراف

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

صورهم راحت في الحرب.. حفل زفاف عروسين بجوار بناتهما يثير ضجة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ