ضياء رشوان: 15 لجنة تمس كل فئات المواطنين من النخب السياسية والأحزاب

أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مناقشات الحوار الوطني ستعتمد على 3 محاور هامة، وهي المحور السياسي، والمحور الإقتصادي والمحور الإجتماعي .

وقال ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، انه يوجد 15 لجنة تمس كل فئات المواطنين من النخب السياسية والأحزاب، مؤكدا أنه يوجد 7 لجان اقتصادية و5 لجان اجتماعية، وسيتم العمل على مناقشات احول التضخم وارتفاع الأسعار.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار يستهدف بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مجلس الأمناء اجتمع اول أمس، إضافة إلى أنه سيكون هناك اجتماع السبت القادم وسيكون هناك تسارع بأنعقاد اللجان.

اجتماعات مجلس الأمناء

وأشار ضياء رشوان إلى أن اجتماعات مجلس الأمناء غير معلنة ولكنها مسجلة.



