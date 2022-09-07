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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: 15 لجنة تمس كل فئات المواطنين من النخب السياسية والأحزاب

ضياء رشوان، المنسق
ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني

أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مناقشات الحوار الوطني ستعتمد على 3 محاور هامة، وهي المحور السياسي، والمحور الإقتصادي والمحور الإجتماعي .

ضياء رشوان: الأصل في الحوار الوطني العلانية.. ولا يوجد شيء سري.. فيديو

وقال ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، انه يوجد 15 لجنة تمس كل فئات المواطنين من النخب السياسية والأحزاب، مؤكدا أنه يوجد 7 لجان اقتصادية و5 لجان اجتماعية، وسيتم العمل على مناقشات احول التضخم وارتفاع الأسعار.

 

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار يستهدف بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن  مجلس الأمناء اجتمع اول أمس، إضافة إلى أنه سيكون هناك  اجتماع السبت القادم وسيكون هناك تسارع بأنعقاد اللجان.

 

 اجتماعات مجلس الأمناء

وأشار ضياء رشوان إلى أن اجتماعات مجلس الأمناء غير معلنة ولكنها مسجلة.

 
 

ضياء رشوان ارتفاع الأسعار الاجتماع اقتصاد المواطنين

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