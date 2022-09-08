اختلفا على مكان وضع دراجة بخارية..طعن خمسيني في البطن من جاره ببورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد حادث تعدى على مواطن يبلغ من العمر 50 عام نتيجة شجار بينه وبين أحد الجيران بمنطقة الحراسات.



كانت مستشفى الزهور المركزى بمحافظة بورسعيد استقبلت خمسينى مصاب بجرح فى البطن نتيجة اعتداء من آخر.



وكثفت اطقم الرعاية الطبية بمستشفى الزهور برئاسة الدكتور محمد محسن التابعة لمنظومة التأمين الصحى فى بورسعيد جهودها لإنقاذ المصاب ووضعه تحت الرعاية .

تم إخطار اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بالواقعة و الذي كلف على الفور إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء رضا زامل بسرعة ضبط المتهم و الوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية لضباط البحث الجنائى بقسم شرطة الضواحى برئاسة المقدم أحمد مسعد أن المصاب يدعى عصام محمد خليل ابراهيم ٥٠سنه ويقيم بمنطقة الحراسات.

ودلت التحريات عن أن الواقعة نتجت عن قيام المجنى عليه بالتشاجر مع الجانى لحرص الاول فى وضع دراجته البخارية أمام بوابة العمارة واعتراض الجار وتطور الخلاف مما دفع المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته.

تم تحديد مكان المتهم وضبطه وأمام المقدم هيثم ماجد مفتش إدارة البحث الجنائى أقر بارتكابه الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها .