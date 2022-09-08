حمزة الجمل يتلقى دعوة من الاتحاد القطري لحضور مواجهة "سوبر لوسيل".. فيديو

أعلن حمزة الجمل المدير الفني السابق للإسماعيلي عن تلقيه دعوة من الاتحاد القطري لحضور مواجهة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي.

وقال حمزة الجمل مع الإعلامي إسلام صادق ببرنامج البريمو المذاع عبر فضائية "TeN": "بشكر الاتحاد القطري الذي وجه لي الدعوة لحضور مواجهة الزمالك والهلال في كأس سوبر لوسيل".

فيريرا يشيد بالجمل..

وعن إشادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك به بعد المباراة التي جمعت الفريقين في الموسم الماضي: "بكل تأكيد شهادة اعتز بها من بروفيسور في التدريب واتمنى له التوفيق مع الزمالك في الفترة القادمة والتتويج بكأس سوبر لوسيل".

ويلتقي الزمالك مع الهلال يوم الجمعة المقبل على ستاد سوبر لوسيل.