أحمد عادل ميسي: الأهلي فاوضني وحسم الصفقة عقب معسكر المنتخب القادم.. فيديو

أكد أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السكندري أنه تلقى عرضا من النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال ميسي في تصريحاته لبرنامج اللعيب عبر قاضية mbc مصر إلى أنه هناك جلسة ستعقد لحسم مصيره عقب معسكر المنتخب المقبل.

وتابع أنه تلقى عدة عروض ايضا بجانب الأهلي ولكن مصيره في يد ادارة الاتحاد السكندري مؤكدا انه عقده مستمر لمدة موسمين.

علاقة احمد عادل باسم ميسي..

واضاف انه يفضل استخدام اسمه الحقيقي عن اسم ميسي ، و حسام حسن له فضل عليّ وانتقلت للاتحاد بعد مكالمته.

وأردف أن تواجد مدير فني أجنبي للمنتخب أفضل لأنه سيرى كل اللاعبين ولن يختار من الأهلي والزمالك فقط.

https://fb.watch/foR-02BFnU/