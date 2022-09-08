الاحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى (0.5%) لشهر أغسطس 2022

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (131.7) نقطة لشهر اغسطس 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.5%) عن شهر يوليو 2022.



وأرجع الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (12.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-8.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-5.0%).



وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (15.3%) لشهر اغسطس 2022 مقابل (6.4%) لنفس الشهـر من العام السابق.



أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر اغسطس 2022 مقارنة بشهـر يوليو 2022):



1- ثبات معدل تغير أسعار قسم الطعام والمشروبات بالرغم من:

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (12.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (2.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.0%).

• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.6%).



... قابله انخفاض في أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-8.3%).

• انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-5.0%).

• انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.0%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.6%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.1%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.7%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.6%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (1.2%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.5%).



ثانياً: التغير السنوي (شهر اغسطس 2022 مقارنة بشهر اغسطس 2021):



1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (24.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (50.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (33.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (32.1%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (26.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (25.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (24.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (23.0%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (17.1%).

• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (14.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (5.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (1.0%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (8.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (8.9%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (11.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (17.0%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (14.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (12.0%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (11.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (6.7%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (6.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (28.5%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (10.1%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (3.7%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (3.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.7%).



5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (14.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (15.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل

بنسبة (15.1%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (12.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (13.0%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (12.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (8.7%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (6.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (11.6%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.6%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (16.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (20.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (15.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (14.0%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (6.0%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (29.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (44.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (31.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (19.0%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (8.6%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (7.5%).

10- سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي

بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (14.7%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (21.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (21.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (9.0%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (10.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (14.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (14.1%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (5.4%).