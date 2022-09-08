مياه الشرقية تستقبل وفد بنك التعمير الألماني لمتابعة مشروعات IWSP1 بالمحافظة

استقبل المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالشرقية، وفدا من بنك التعمير الألماني في زيارة لمحافظة الشرقية لمراجعة وتقييم برنامج تحسين خدمات المياه والصرف الصحي IWSP 1 بحضور بابلو ماريني، المسئول الفني لبنك التعمير الألماني KfW، ونادرة وجدي، ممثلة البنك في مصر، وبحضور المهندس ماجد رضا، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والمهندس مؤمن المسلمي، مدير وحدة تنفيذ البرنامج، وأعضاء وحدة تنفيذ المشروع بالشركة.

وقد تناول الاجتماع استعراض المجهودات والتحديات والعقبات التي واجهت تنفيذ البرنامج ونقاط الضعف والقوة.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه لا يوجد تهاون في إدارة المشروعات بأقصى درجات الأمان حفاظا على أرواح المواطنين والعاملين بالمشروع، واعدا باستكمال تنفيذ البرنامج على الوجه الأكمل لخدمة أهالينا بمحافظة الشرقية.

وانتقل الوفد إلى الزيارة الميدانية لرافع مياه الشرب بمدينة الزقازيق ومحطة مياه الشرب بالعباسة ومحطة رفع الصرف الصحي بالخطارة مركز فاقوس ومحطة معالجة الصرف الصحي بالصوالح مركز فاقوس للاطمئنان على جودة الأعمال واستمرارية أعمال التشغيل والصيانة بالمحطات التي تم الانتهاء منها بالبرنامج.

وقد أثنى الوفد على مجهودات الشركة في تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة طبقا لأعلى المواصفات وأعلى معايير السلامة والصحة المهنية.

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