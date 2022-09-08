بنظام للإيجار والتمليك.. طرح 14 وحدة صناعية مجهزة في المنيا

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنيا عن طرح 14 وحدة صناعية مجهزة مختلفة الأنشطة ضمن مجمع الوحدات الصناعية وتشمل (وحدات للأنشطة الهندسية – وحدات للأنشطة الكيماوية – وحدات للأنشطة الغذائية) وجميع هذه الوحدات بنظام الايجار أو التمليك، وذلك ضمن خطة المحافظة لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب.

• الوحدات مجهزة بكامل المرافق.

• المجمع مزود بعدد من الخدمات، وتشمل (بنك – مطعم وكافتيريا – مبني اداري – مبني للمعارض – منافذ للبيع – مسجد).

• للاستفسار- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -شارع كورنيش النيل هاتف:0862340167-0862340168

• تطلب كراسة الشروط من الهيئة العامة للتنمية الصناعية

