عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنظام للإيجار والتمليك.. طرح 14 وحدة صناعية مجهزة في المنيا

طرح 14 وحدة صناعية
طرح 14 وحدة صناعية مجهزة بالمنيا

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنيا عن طرح 14 وحدة صناعية مجهزة مختلفة الأنشطة ضمن مجمع الوحدات الصناعية وتشمل (وحدات للأنشطة الهندسية – وحدات للأنشطة الكيماوية – وحدات للأنشطة الغذائية) وجميع هذه الوحدات بنظام الايجار أو التمليك، وذلك ضمن خطة المحافظة لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب.

رئيس جامعة المنيا يتفقد اختبارات طلاب القطاع الطبي بمركز الاختبارات الإلكترونية

إنشاء محطتي مياه ومعالجة صرف صحي.. قرى المنيا تتزين بمشروعات حياة كريمة

إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بالمنيا

محافظ المنيا: حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة ودعم الإنارة وإزالة الاشغالات

منطقة آثار بني حسن بالمنيا تستقبل وفدا من إنجلترا

رئيس جامعة المنيا يُتابع الأعمال الإنشائية لـ المنيا الأهلية

إنشاء محطتي مياه ومعالجة صرف صحي.. قرى المنيا تتزين بمشروعات حياة كريمة

القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا يتفقد المدن الطلابية استعدادا لاستقبال للعام الجديد..صور

• الوحدات مجهزة بكامل المرافق.
• المجمع مزود بعدد من الخدمات، وتشمل (بنك – مطعم وكافتيريا – مبني اداري – مبني للمعارض – منافذ للبيع – مسجد).

• للاستفسار- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -شارع كورنيش النيل هاتف:0862340167-0862340168
• تطلب كراسة الشروط من الهيئة العامة للتنمية الصناعية
 

المنيا المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات دعم المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

رباعي محترف وثلاثي محلي.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة.. فيديو

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

موضوعات متعلقة

قومي المرأة بالمنيا ينظم 14 دورة تدريبة للسيدات ويستخرج بطاقات رقم قومي مجانا

مستقبل وطن المنيا يفتتح معرض لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.. صور

بالأسماء .. إصابة 6 أشخاص في حادثي مرور بالمنيا

"الزيادة السكانية وآثارها على التنمية" ندوة لـ"طلاب جامعة المنيا"

رئيس جامعة المنيا يُتابع الأعمال الإنشائية لـ المنيا الأهلية

رئيس جامعة المنيا يتفقد اختبارات طلاب القطاع الطبي بمركز الاختبارات الإلكترونية

إنشاء محطتي مياه ومعالجة صرف صحي.. قرى المنيا تتزين بمشروعات حياة كريمة

إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بالمنيا

ترشيحاتنا

أوروبا تعترف بمخاطر الركود .. وتحذر من أسوأ شتاء في التاريخ

19.31 جنيه.. ارتفاع الدولار اليوم الخميس 8-9-2022

تحت قيادة المدرب الجديد.. موعد أول مباراة للنادي الأهلي في دوري الأبطال

حسن شحاتة: القوي العاملة تضع جميع إمكانياتها لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

توني بلير: دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعكس التزام مصر بتعزيز العمل المناخي

تعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ جدري القرود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ جدري القرود

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

بمواصفات عالمية.. كل ما تريد معرفته عن القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس|صور

جدري القرود لا ينتشرعن طريق الاتصال الجنسي فقط

فيديو

عاش.. شاب جزائري يتزوج من عروسين في وقت واحد| فيديو جراف

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ