عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كنز في محافظتك.. تعرف على مقبرة بيتوزيريس بالمنيا

مقبرة بيتوزيريس
مقبرة بيتوزيريس

تحت عنوان  "تعرف على كنز في محافظتك"، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

مقبرة "بيتوزيريس"

تقع مقبرة "بيتوزيريس" (بادي أوزير) بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، وهي أحد أهم المواقع الأثرية بمنطقة تونا الجبل. 

وكان بيتوزيريس كاهنًا للمعبود جحوتي، معبود الكتابة والمعرفة.

صُممت المقبرة على شكل معبد صغير، وظهرت فيها الزخارف الفنية الهيلينية والمصرية، لتكون أكثر واقعية ومليئة بالحياة.

 

كنز في محافظتك بيتوزيريس بادي أوزير محافظة المنيا وزارة السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

رباعي محترف وثلاثي محلي.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة.. فيديو

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

ترشيحاتنا

الوقاية ومدة العلاج.. هاني الناظر يكشف 7 حقائق عن جدري القرود

معيط: حجم الدين ارتفع إلى 103% عام 2016.. وانخفض لـ80% في 2020

هل الدولة كانت محتاجة مشروع قناة السويس الجديدة؟.. الرئيس السيسي يجيب المصريين

عايزين يخوفوا المواطن.. رد عنيف من السيسي على المشككين في الإنجازات ويطالب الإعلام بموقف جاد

بعد أنباء انفصالها.. بوسى: جوزى الأول خانى مع رقاصتين وضربته علقة سخنة

رئيسة وزراء بريطانيا تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم لبلبة بالقاهرة السينمائي للمرة الثانية خلال ٩ سنوات.. ما الذي يحدث في مهرجان العاصمة؟

جين فوندا تتحدي السرطان في الجيم .. صور

المثلية كلمة السر وراء انتشار جدري القرود في العالم| تفاصيل

كاش مايوه شفاف..زوجة ماجد المصري تتألق بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

تكريم لبلبة بالقاهرة السينمائي للمرة الثانية خلال ٩ سنوات.. ما الذي يحدث في مهرجان العاصمة؟

عاش.. شاب جزائري يتزوج من عروسين في وقت واحد| فيديو جراف

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ