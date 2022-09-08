عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

شروط وطريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن |فيديوجراف

طريقة استخراج بطاقة
طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يبحث عنها  الكثير من المواطنين من ذوى الإعاقة عن  إجراءات استخراج  بطاقة الخدمات المتكاملة، وعن الفئات المستحقة لها وشروط الحصول عليها. 

طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ، وعن الفئات المستحقة، وكيفية استخراجها.

وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الإجراءات المتبعة لـ استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وللمزيد حول طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر بوابة التضامن الاجتماعي وشروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة شاهد الفيديوجراف التالي:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

الأهلي يحسم صفقة جديدة من خارج أفريقيا |خاص

قلت لك بلاش يا إيمان.. القصة الكاملة لغرق فتاة 23 ساعة فى بحر الأبيض بمطروح.. فيديو

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

رباعي محترف وثلاثي محلي.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة.. فيديو

موضوعات متعلقة

طلاق بوسي وهشام ربيع .. ما دور زوجته الأولى وحقيقة صدام الـ2 |فيديو جراف

منهم لاعب برازيلي.. 5 صفقات محلية جديدة في الأهلي .. فيديوجراف

صورهم راحت في الحرب.. حفل زفاف عروسين بجوار بناتهما يثير ضجة "فيديوجراف"

هل يرضى محمد عطية لأخته بـ المساكنة.. رد صادم من الفنان| فيديوجراف

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

طفل يتيم يذاكر فوق السطح يثير تعاطف الملايين.. ما القصة؟ فيديوجراف

هموت يا عمتي.. سيدة تقتل نجل شقيق زوجها ببشاعة بسبب غيرة السلايف|فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

ترشيحاتنا

أسباب طول البلاء وكيفية رفعه.. روشتة شرعية لا تغفلها

محملة بيض .. انقلاب سيارة نقل أمام قرية المراشدة بقنا

ظهور صادم لـ توماس توخيل بعد إقالته من تدريب تشيلسي .. شاهد

رابط نتيجة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) .. اعرف مصيرك الآن

سكاتك تخطط لضخ استثمارات جديدة في المشروعات الخضراء بالسوق المصرية

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد رجوعها لطليقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتحام السفن المشتبه بها والإغارة على جزيرة منعزلة في تدريب البحرية المصرية والأمريكية

بعد عودتهما.. صور آيتن عامر بحفلي زفافها وخطوبتها| كانت رفيعة

بعد أنباء عودتهما .. تصرف صادم من طليق آيتن عامر

ملكة جمال .. انتصار تثير ضجة بصورة جديدة لابنتها

فيديو

شروط وطريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن |فيديوجراف

بعد أنباء عودتهما .. تصرف صادم من طليق آيتن عامر

جميلة السينما.. ميرفت أمين تركت صديق عمرها في الصحراء لهذا السبب| نوستالجيا

بعد طلاق أيام .. آيتن عامر تعود لزوجها وتحدث ضجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ