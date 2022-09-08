شروط وطريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن |فيديوجراف

طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يبحث عنها الكثير من المواطنين من ذوى الإعاقة عن إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وعن الفئات المستحقة لها وشروط الحصول عليها.

طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ، وعن الفئات المستحقة، وكيفية استخراجها.

وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الإجراءات المتبعة لـ استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وللمزيد حول طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر بوابة التضامن الاجتماعي وشروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة شاهد الفيديوجراف التالي: