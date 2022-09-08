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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنطاق الأسطول الشمالى

اقتحام السفن المشتبه بها والإغارة على جزيرة منعزلة في تدريب البحرية المصرية والأمريكية

القوات البحرية المصرية
القوات البحرية المصرية والأمريكية

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريب تبادل الخبرات  فى مجال القوات الخاصة البحرية "SOF-10" والذي استمر لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالي البحر المتوسط ، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت التدريب على تنفيذ أعمال الغطس الهجومية المشتركة وكذا حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها ، وتنفيذ أعمال التسلل البحري والإغارة على جزيرة منعزلة والتي أظهرت مدى القدرة والكفاءة القتالية العالية التى تتمتع بها القوات المشاركة بالتدريب.

القوات البحرية

تأتى تلك التدريبات تأكيداً على مدى قدرة القوات المشاركة فى تنفيذ عمل جماعي مشترك ، كذلك التنسيق والتفاهم فى تنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة ، والقدرة على مجابهة التهديدات المختلفة و العدائيات المحتملة.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية وكبير مسئولى الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة

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القوات البحرية المصرية البحرية المصرية الاسطول الشمالي القوات الخاصة البحرية البحر المتوسط

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اقتحام السفن المشتبه بها والإغارة على جزيرة منعزلة في تدريب البحرية المصرية والأمريكية

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